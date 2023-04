Ce cadre de l’OM victime d’une tentative de cambriolage !

Valentin Rongier a été victime d’une tentative de cambriolage à son domicile, lundi dernier, dans l’après-midi. BFM Marseille rapporte que le suspect a été arrêté par la police, après s’être enfui. Il est passé en comparution immédiate, hier devant la justice. Le verdict n’est pas encore connu.

Une nouvelle tentative de cambriolage chez un joueur de football. Cette fois c‘est Valentin Rongier qui en est la victime. Ces dernières années les cambriolages se déroulent généralement lorsque le joueur dispute un match. Mais pour le capitaine de l’OM, l’effraction s’est déroulée lundi dernier durant l’après-midi, selon BFM Marseille. Un homme a tenté de s’introduire dans le domicile du milieu de terrain avant de déclencher l’alarme anti intrusion. Le cambrioleur aurait ensuite pris la fuite, avant d’être arrêté par deux policiers. Le suspect arrêté a nié les faits et est passé en comparution immédiate devant la justice hier. Le jugement n’est, pour l’heure, pas encore connu.

Les précédents cambriolages sur les membres du club

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de l’OM est cambriolé. En 2011, c’était Lucho Gonzalez qui avait subi un acte de la sorte. Des hommes étaient venus armer et lui ont dérobé des cartes bancaires, des bijoux et la voiture du joueur. Le joueur avait été profondément marqué par cette intrusion et cela avait impacté le reste de son aventure à Marseille. Les frères Ayew avaient eux aussi été cambriolés en 2011. Alors qu’ils disputaient un match de ligue des champions en Slovaquie contre le MSK Zilinia. Des bijoux ainsi que du matériel multimédia avait été pris. L’ancien président de l’OM, Jean-Claude Dassier, toujours en 2011, avait également subi une intrusion dans son domicile.