Ce consultant voit l’OM aller loin en C4 !

L’Olympique de Marseille est qualifié pour les huitièmes de finale de la Conference League ! Les hommes de Jorge Sampaoli affronteront le FC Bâle en match aller/retour ! Le premier sera au Stade Vélodrome et le second à l’extérieur !

Grâce à leur double victoire face à Qarabag en Conference League, les joueurs de l’Olympique de Marseille filent en huitième de finale de la nouvelle compétition européenne. Pour Gilles Favard, l’OM a plus de chance d’aller loin que le Stade Rennais également qualifié…

L’OM est mieux armé pour tout un tas de raison– Favard

« Je pense que l’OM est mieux armé pour tout un tas de raisons. La culture de ce club est faite de telle manière qu’ils ne peuvent jouer que sous pression. On vient d’en voir l’exemple cette semaine après une semaine un peu compliquée, ils ont été gagner assez nettement à l’extérieur même si c’était contre un petit club. Je pense que Rennes est une équipe qui ronronne. Je les adore et ce n’est pas le problème, mais il n’y a personne qui leur pousse les fesses. Alors qu’à Marseille, ils ont un public, une ville, une région et tout un système qui fait que ça les transcende dans ces moments-là. » Gilles Favard— Source: La chaîne l’Equipe (25/02/22)

Bâle frustré en Super League Suisse

« Globalement, la saison de Bâle est correcte mais frustrante. Ils sont 3e du championnat à égalité de points avec les Young Boys de Berne mais à 10 point de Zurich. C’est frustrant car les YB ne font pas une grande saison alors qu’ils dominent depuis 4 ans, et dans ce cas on attend que Bâle domine. On attend d’eux de prendre le titre, sauf que Zurich occupe cette place et cela frustre Bâle. En Europe, il ont fait de bons matches de poule en terminant devant Qarabag, que l’OM vient d’éliminer. » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)

Départ du meilleur buteur, Cabral cet hiver !

« Cet hiver, ils ont perdu Pedro Cabral, 27 buts en 33 matches, c’était le principal buteur. Mais il ont aussi perdu leur dribbleur côté droit, Edon Zhegrova, qui a rejoint le LOSC pour remplacer Ikoné. Cabral a été remplacé par deux attaquants. Fedor Chalov, prêté par le CSKA Moscou, qui est intéressant et le hongrois Ádám Szalai, qui a beaucoup joué en Bundesliga. Cela demande encore un peu de temps pour savoir ce que ça va donner. » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)