Ce joueur de l’OM est un maillon faible selon Di Meco !

L’OM s’est imposé face au stade de Reims 2-1, grâce à Alexis Sanchez double buteur. Cependant certains joueurs dont Nuno Tavares ont été en difficulté dans ce match. Dans l’émission Virage Marseille, sur BFM, Eric Di Meco, désigne Tavares comme un point faible de l’OM.

Nuno Tavares est arrivé à l’été 2022 en prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal. Il a joué, à date, 32 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 6 buts. Cependant, son apport défensif reste son gros point faible. Tavares est très souvent critiqué à cause de sa nonchalance défensive.

Tavares s’arrête dès qu’il perd le ballon

« Nuno Tavares, quand il finit le match, qu’il est dans le vestiaire, qu’il y a Alexis Sanchez à côté de lui et qu’il se regarde dans la glace. Il ne vrille pas le miroir ? Quand tu vois comment Tavares s’arrête à chaque fois qu’il perd le ballon, ou qu’il est en retard. Il ne se rend pas compte qu’il a un exemple de ce qu’il faut faire sur le terrain ? Il a été frustrant pendant une partie de la saison parce qu’il a des qualités physiques et de jeu au pied. Mais là, ce n’est même plus de la frustration. Je me mets à la place des garçons qui laissent leurs peaux sur le terrain et notamment Alexis Sanchez, avec la carrière qu’il a. Tavares, il est là, il s’arrête quand il perd le ballon et il va au marquage en retard. C’est énervant. Il a fait zéro progrès. Je le regarde particulièrement parce que c’est un poste que je connais un peu. Quand il perd le ballon, il met dix secondes pour se replacer. C’est ce qui des fois te met en difficulté sur un match comme ça. Dans une deuxième mi-temps, où tu dois tenir un résultat, il faut des qualités de combat, de solidarité. Hier soir, ça passe, mais ça passe juste. Et il fait partie malheureusement quand c’est difficile, il fait partie des maillons faibles » Eric Di Meco – Source : Virage Marseille/BFM Marseille (20/03/2023)

Les dirigeants commencent à se dire que Tavares est trop irrégulier

« Je sais que les dirigeants, au niveau de la balance pour contre garder Nuno Tavares, au début de saison ça flairait la bonne affaire. Alors que là, on commence à se dire qu’il est trop irrégulier. Et c’est là que c’est frustrant parce que tu sens le potentiel énorme chez ce joueur. Tu sais que c’est un poste où c’est difficile de recruter. Que ce n’est pas facile d’avoir un joueur qui apporte autant offensivement. Mais il a tellement de lacunes et il n’est pas fiable. » Florent Germain – Source : Virage Marseille/BFM Marseille (20/03/2023)