Ce joueur de Monaco pense que l’OM mérite mieux !

L’OM se déplace ce dimanche à Monaco dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Youssouf Fofana, milieu de terrain monégasque a mis en avant la qualité de jeu des Marseillais…

L’OM s’est relancé en battant Lyon après un enchainement de mauvais résultats. Les hommes d’Igor Tudor vont tenter de rester sur cette dynamique en battant les coéquipiers de Fofana, qui a mis en avant l’OM

C’est une très belle équipe de L1–Fofana

« C’est une très belle équipe de Ligue 1. Depuis le début de la saison, ils sont assez solides dans tous les aspects du jeu. Ils ont eu un coup de moins bien, mais c’est quelque chose qui arrive à toutes les équipes de notre championnat. Je trouve que leurs résultats ne reflètent pas du tout leur manière de jouer, je pense qu’il mérite plus. En tout cas, cela promet un beau match. » Youssouf Fofana— Source: Conférence de presse (11/11/22)

Ce vendredi, le milieu de terrain de l’AS Monaco Youssouf Fofana s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Il a notamment évoqué son duel face à deux futurs concurrents en sélection nationale, Mattéo Guendouzi, et Jordan Veretout :

Nous sommes des compétiteurs dans l’âme– Fofana

« Il n’y a pas de crainte de mon côté. Dimanche, ce sera un grand match contre une très bonne équipe de Ligue 1. Il y a d’abord ce duel à aller gagner, avant de partir à la Coupe du Monde. Car nous avons beaucoup à gagner à l’issue des 90 minutes. Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En-tout-cas, nous sommes des compétiteurs dans l’âme. Je pense qu’ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu’au coup de sifflet final. Seulement à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection. J’espère que le sélectionneur sera devant sa télévision pour regarder, même si je ne pense pas que le match puisse changer quoi que ce soit aux idées du coach. Mais même si cela ne change pas la hiérarchie, je vais tout donner » Youssouf Fofana— Source: Conf de presse (11/10/22)