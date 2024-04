Ce journaliste de RTL estime que cette équipe est « le pire OM de l’histoire » !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 2 buts à 1 dans le quart de finale aller à Benfica, provoquant la cinquième défaite de rang pour les olympiens. Inquiet du niveau de jeu de cette équipe marseillais, Philippe Sanfourche a fustigé hier leur performance sur le plateau de l’Equipe du soir.

Trois matchs de Coupe d’Europe et trois défaites pour les clubs français, c’est le triste bilan à tirer de ces quarts de finale aller ! L‘Olympique de Marseille avait pourtant bénéficié d’un tirage abordable mais a une nouvelle fois réalisé une performance décevante. Le journaliste Philippe Sanfourche s’est dit inquiet du niveau de jeu de cette équipe marseillaise sur le plateau de l’Equipe du soir.

A LIRE AUSSI : OM: Benfica, Blessés… on en parle dans Débat FAQ en live ce mardi à partir de 15h00 !

« Il y a tellement de carences techniques dans cette équipe, c’est incroyable »

« Je crois que l’OM sur sa prestation contre Benfica pouvait en prendre 3, il y aurait eu 3-0, cela aurait été tout à fait logique. L’OM n’a rien montré, pendant 60 minutes, ils n’ont pas été capables d’aligner deux passes, on a un déchet technique qui est hallucinant à ce niveau-là et que je n’ai jamais vu dans l’histoire de ce club. Que ce soit Harit ou Ndiaye, dont on a l’impression qu’il est claqué alors que ça fait cinq minutes qu’il est rentré. Même Veretout n’a pas été bon alors que c’est une valeur sûre. Pour moi, le niveau technique de Marseille était affligeant (…) Ce n’était pas un grand match et Benfica n’a pas été flamboyant en plus.

La saison de l’OM, c’est de pire en pire, plus elle avance et plus elle démontre les carences, même s’il y a effectivement des absences notables. Mais à part Veretout et Aubameyang, il y a tellement de carences techniques dans cette équipe, c’est incroyable ».