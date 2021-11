Ce milieu de Galatasaray promet « une ambiance très, très chaude » à l’OM

Les joueurs marseillais sont habitués aux grosses ambiances du Vélodrome, ils vont goûter à celle de Galatasaray et de son stade le Nef Stadium. Sofiane Feghouli promet une ambiance très chaude…

Interrogé par l’AFP, Sofiane Feghouli a évoqué le classement en Europa League et l’importance du match face à l’OM ce jeudi. L’international Algérien a aussi parlé de la grosse ambiance attendue au Nef Stadium.

Je ne pense pas qu’il y aura des incidents — Feghouli

« Face à Moscou, c’est vrai que c’était l’occasion de prendre deux points de plus, mais il faut rester positif. De leur côté, l’OM et la Lazio ont fait match nul (0-0), donc c’est statu quo. On est en tête et il ne reste plus que deux matches, dont celui à domicile face à Marseille, pour se qualifier. (…) Non, les supporters turcs en général se comportent bien. Je ne pense pas qu’il y aura des incidents. Par contre, l’ambiance va être très, très chaude… J’ai hâte de jouer ce match devant nos supporters et j’espère que le stade sera plein. (…) Galatasaray, c’est comme ce que j’ai connu en Espagne, si tu perds c’est la crise. En Angleterre c’était « keep going guys », et il y en a qui allaient en soirée après… Mais moi je ne supporte pas ça. Ici, une défaite, c’est la fin du monde et ça me va, j’ai besoin de gagner. C’est ça la compétition. Ici, à Valence, ou en équipe nationale, il faut toujours gagner. ». Sofiane Feghouli – source : AFP (24/11/2021)

Saliba : « Les 50 000 spectateurs demain ? On est plus ou moins habitués avec le Vélodrome. On arrive déjà pas à y entendre le coach. Je ne pense pas que ça va poser problème. » #GALOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2021

Ces incidents face à Lyon, quel impact peuvent-ils avoir sur la rencontre de ce jeudi à Istanbul? C’est la question qu’a posé l’un de nos auditeurs ce lundi lors de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM a transmis trois offres différentes à Boubacar Kamara?

Jean-Charles De Bono, notre consultant, pense que les Marseillais vont réussir à se remettre de leurs émotions et jouer ce match à 100%.

« Payet est suspendu, il ne pourra pas jouer dans tous les cas. Lui personnellement et psychologiquement, c’est déjà une bonne chose. Est-ce que l’OM peut passer autre chose? Je pense que oui, tu entres dans une autre compétition ! Gérard (Gili) pourra peut-être mieux l’expliquer que moi. Surtout, cette compétition qui arrive jeudi, c’est un match décisif. Il te faut la victoire obligatoirement pour espérer une qualification ! Donc je pense que les joueurs de l’OM, en restant des grands professionnels comme ils le sont actuellement et avec les matchs qui s’enchaînent, ils peuvent passer vite à une autre dimension et se concentrer sur l’Europa League. Je pense qu’ils sont capables de le faire ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (22/11/21)