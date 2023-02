Bonjour ô monde olympien triste et enchanté.

Bien sûr, toi qui es jeune, ça te fait pas grand chose qu’un joueur de l’équipe championne de France en 1971 nous ait quittés hier. Rassure-toi, je t’engueule pas, je te comprends, car à ton âge j’étais pareil. Un papy, ça meurt, et puis il était dans une équipe de « y a longtemps », le football n’était pas pareil, tu n’es pas indifférent non plus mais l’info ne va pas traîner dans ta tête.

Oui, mais on perd un joueur qui a laissé une grande trace dans les yeux de ceux qui l’ont vu et qui sont de moins en moins nombreux. Un petit ailier gauche vif et tranchant comme tu l’aurais aimé. Avec une frappe sèche, beaucoup de générosité, qui jouait pour ses partenaires tout en étant virevoltant. Il n’a pas été pour rien dans cette fabuleuse saison 1970-1971 au bout de laquelle l’OM a reconquis un titre de Champion de France qui le fuyait depuis 1948.

Je revois Charly Loubet sortant du terrain avant la fin du fameux OM-Strasbourg (6-3) qui nous donnait le titre. On savait que Charly risquait de partir. Couécou qui devait le remplacer pour les dernières minutes l’attend au bord de la touche puis le soulève et tourne sur lui-même avec lui, comme pour nous l’offrir une dernière fois. Charly pleure, et le stade Vélodrome qui était déjà ce qu’il est toujours, sans les capos qui aujourd’hui lancent les chants, s’est mis à chanter d’une seule voix « ce n’est qu’un au-revoir Charly »… plus de 50 ans après, jeune ami, j’ai encore des frissons. C’est ça l’OM… tu le sais.

Monde enchanté aussi. Pablo, Ribalta… et McCourt ils nous ont fait Noël en janvier. Malinovskyi, Ounahi, et Vitinha pour finir sur le gong, sans départ majeur… bababa. Si ces beaux éléments ne tardent pas trop à s’insérer dans le dispositif Tudor pour donner le meilleur d’eux-mêmes, tu peux vraiment commencer à rêver. J’en dis pas plus, de peur de porter la scoumoune. À la limite j’ai rien dit. Mais Tudor va commencer à avoir mal à la tête pour faire le 11 de départ.

En attendant, il va falloir se coltiner Nantes ce soir. Kombouare fait du bon boulot avec l’effectif à sa disposition et quand il s’agit de rencontrer l’OM, on sait qu’il va mettre le paquet dans la préparation… quitte à se mettre dans le rouge les deux rencontres qui suivent comme toutes les équipes qui nous affrontent. Regarde, même Monaco, on en a vu qui avaient des crampes tellement ils avaient tout donné.

Les nantais restent sur 5 matchs sans défaite, 3 nuls et deux victoires mais ils n’ont pas non plus affronté des foudres de guerre (Troyes, Auxerre, Montpellier, Lyon…).

Allez, c’est au mois de février qu’on dépasse Lens et qu’on va aller chercher le Qatar qui peuchère n’a pas réussi à recruter. Ça fait de la peine quand même… ´culés ah.

Vive le grand Roger Magnusson, et à la mémoire du grand Charly Loubet.

Thierry B. Audibert