Ce que l’OM a dit à Ounahi pour cette saison…

L’OM s’est imposé 1-0 contre le Stade Rennais. Rentré en fin de match Azzedine Ounahi a eu comme mission de mettre le pied sur le ballon pour sauvegarder le score. Dans le débrief à chaud, notre invité Hakim Zhouri (journaliste pour les Lions de l’Atlas) affirme qu’Ounahi aura un peu de temps de jeu sur cette fin de saison.

Ounahi est rentré pour les cinq dernières minutes face à Rennes lors de la victoire 1-0 de l’OM. Arrivé pour 8 millions d’euros en provenance d’Angers, Ounahi se contente des bouts de matchs et de quelques petites titularisations pour l’instant.

Ounahi sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison

« C’est compliqué de le juger sur 5/6 minutes. Là le score était fait et il est rentré pour poser le pied sur le ballon. C’est ça qui a motivé son entrée sur les cinq dernières minutes. Je ne l’ai pas trouvé transcendant. Après c’est compliqué de se mettre en jambe sur si peu de temps. Après pour en avoir discuté avec des proches à lui, il sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison. On ne lui a pas dit qu’il serait titulaire. Mais on lui a dit qu’il aurait du temps de jeu. Je pense qu’il s’est fait une raison de rentrer en jeu par ci par là. Ou d’être titulaire à droite, à gauche. Même si sur la fin de saison ça risque d’être un peu plus compliqué de le voir titulaire. Ce serait peut-être mieux de le voir rentrer un peu plus tôt, sur une demi-heure par exemple. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)