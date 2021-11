Ce qu’il manque à l’OM selon Payet

Dimitri Payet s’est confronté aux questions de l’Olympique de Marseille ce mercredi sur la chaîne Twitch du club. Le milieu offensif a expliqué ce qu’il manque aux Marseillais pour gagner plus de match…

Véritable leader technique, Dimitri Payet porte sur ses épaules un jeune groupe de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un très bon début de saison, sa présence est très importante dans le collectif marseillais. Si les résultats étaient bons, ils commencent à s’essouffler, le Réunionnais a une explication a cette baisse de forme :

Il manque encore un peu d’expérience– Payet

« On a encore une grosse marge de progression sur la gestion de match, comme je l’ai déjà dit. Je pense qu’on a trouvé notre façon de jouer, mais qu’il nous manque encore un peu d’expérience, dans les matchs de coupe d’Europe notamment. On a vu qu’il ne manquait pas grand-chose pour prendre les trois points, comme être un peu plus tueur dans les deux surfaces. Après, il ne faut pas oublier qu’on a un groupe qui est très jeune et qui a été largement renouvelé cette année. Honnêtement, j’avais peur de cette saison, parce que quand on change tout un effectif comme ça, il faut que la mayonnaise prenne. Notre effectif est aussi un peu juste par rapport aux compétitions qu’on joue » Dimitri Payet— Source: Twich OM (10/11/21)

Dans cette équipe, Payet est devenu irremplaçable

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur la place de Dimitri Payet dans l’effectif de l’OM. Statistiquement, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’effectif de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison avec 6 buts et 2 passes décisives. Selon lui, si le numéro 10 n’est pas là, il manque quelque chose dans l’animation offensive des Marseillais.

« Tu as l’OM avec Payet, et l’OM sans. Quand Payet est sur le terrain, l’adversaire a peur, même techniquement le niveau c’est pas le même. L’organisation, l’animation sont différentes. Quand il est là tu sais les mouvements qu’il faut faire autours de lui, sans lui tu n’as pas de meneur de jeu. Je n’ai pas trouvé d’autres Marseillais capable de faire ce que Payet fait, comme Harit. Dans cet effectif là, il est irremplaçable. Il ne peut pas rayonner a toutes les rencontres, ses coéquipiers doivent être capables mais ne le sont pas. Son retour défensif face à Metz est dingue. » Jean-Charles de Bono— Source: FCM (09/11/21)