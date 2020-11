Ce sélectionneur n’écarte pas l’idée d’entrainer l’OM (après 2022?)…

Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, s’est longuement exprimé sur son avenir. Passé par l’OM entre 1997 et 2005, la question d’un retour à Marseille lui a été posé…

Djamel Belmadi veut rester à la tête de l’Algérie. Sélectionneur depuis 2018, le technicien a annoncé l’objectif de se qualifier à la Coupe du monde 2022. L’ancien milieu de terrain, passé par le PSG et l’OM, a répondu aux questions l’envoyant entraîner l’un de ces deux clubs un jour…

« Aujourd’hui c’est l’Algérie et rien que l’Algérie »

« Quand j’étais joueur, j’ai essayé d’avoir un plan de carrière, qui a été plus ou moins respecté. J’ai donné le meilleur de moi-même en étant ambitieux. Mais pour cette carrière de coach, il faut vraiment avoir beaucoup d’humilité. Car ce métier est tellement aléatoire, et dépend de beaucoup de choses. Notamment des joueurs. Ce sont eux les acteurs principaux. Je n’ai pas de plan de carrière en tant qu’entraîneur. Je suis ici comme sélectionneur de l’Algérie et je suis à 2000%. Le Mondial, n’est pas un objectif moindre. Je ne peux pas penser à faire quelque chose d’autre. Aujourd’hui c’est l’Algérie et rien que l’Algérie! Le PSG, c’est mon club formateur. On a toujours quelque chose de spécial pour son club formateur. Ça aurait été la même chose si j’avais été formé à Dijon ou Brest. Il y a un feeling à part. Mais moi, c’est un peu particulier, car j’ai été formé au PSG mais révélé à l’OM. J’aime ces deux clubs-là. Mais je ne me fixe pas d’ambition de les rejoindre. Je n’ai rien d’autre que l’Algérie en tête. »

Djamel Belmadi – Source : BeIN SPORTS (09/11/2020)