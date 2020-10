Ce sponsor qui pourrait mettre l’OM dans l’embarras?

Le magazine Capital a publié un article concernant un sponsor qui poserait problème… Ce dernier ferait la promotion « d’une levée de fonds utilisant des cryptomonnaies ».

L’un des sponsors de l’Olympique de Marseille pourrait lui causer des problèmes juridiques. Le magazine Capital nous informe ce lundi que le club serait dans l’illégalité.

UNE OPERATION DE PARRAINAGE INTERDITE?

« Jacques-Henri Eyraud s’est-il montré négligent lors de la signature du contrat avec IQONIQ, l’un des sponsors maillot depuis février 2020 du club qu’il préside ? Au regard de la loi française c’est bien possible, car l’entreprise utilise l’image du club phocéen pour la promotion d’une Initial Coin Offering (ICO), une levée de fonds utilisant les cryptomonnaies. Cette opération consiste à proposer aux investisseurs (particuliers ou non) d’acquérir des jetons numériques développés par IQONIQ (des “IQQ”) avec des cryptomonnaies bitcoin ou ether. Les IQQ sont censés offrir des récompenses aux utilisateurs (maillots, billets de matches, etc.) et un rendement mensuel à hauteur de 10% des revenus de l’entreprise.Le problème, c’est que la réglementation est très claire à l’égard des ICO depuis l’adoption de la loi Pacte en 2019 : “Toute opération de parrainage (le sponsoring entre dans ce cadre, ndlr) ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur​ d’une offre au public de jetons”. Une exception est possible si l’entreprise est titulaire d’un visa délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organisme public chargé de protéger les investisseurs. Mais, selon nos informations, IQONIQ n’a jamais déposé de dossier en ce sens. »

Source : Capital