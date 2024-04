Célébrons l’esprit des Jeux à Marseille !

Pour marquer l’envol de la flamme olympique depuis le Port du Pirée en Grèce le 27 avril, en route vers Marseille, le Département et la Métropole lancent les festivités des Jeux avec deux jours de célébration, ouverts à tous et entièrement gratuits, les 26 et 27 avril à Marseille.

Au programme : des concerts, des spectacles de drones, un village sportif et une multitude d’animations culturelles. Populaire, festive et fraternelle, cette grande célébration reflètera l’esprit des Jeux.

Voici les détails de l’évènement organisé par le Le Département des Bouches-du-Rhône et La Métropole Aix-Marseille-Provence



Programme – Horaires

Vendredi 26 avril

18h – 21h30 sur l’Esplanade de la Major, Marseille 2e

Concerts, animations musicales, et grand spectacle de drones

Samedi 27 avril

14h -18h sur l’esplanade du J4, Marseille 2e

→ Village sportif

→ Espace e-sport

→ Animations culturelles proposées par le Centre Pompidou et la Galerie départementale du 21bis Cours Mirabeau

→ Présence de la Fabrique de Provence (objets recyclés)

→ Espace gourmand (food trucks sucrés)

→ Espace jeux en bois

→ Animations “Développement durable” avec les éco-ambassadeurs

→ Spectacles musicaux, DJ et danse

Où a lien l’évènement ?

Vendredi 26 avril, de 18h à 21h30 -> Esplanade de la Major

Samedi 27 avril, de 14h à 18h -> Esplanade du J4



Pour plus d’information rendez vous sur le site internet du Département des Bouches-du-Rhône