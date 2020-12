Ces deux gros ratés du mercato estival que l’OM a payé en ce début de saison !

L’Olympique de Marseille a recruté cinq joueurs cet été mais n’a pas su combler certains manques dans son effectif, notamment aux postes de latéral droit et d’attaquant axial. Le club l’a t-il payé lors de cette première partie de saison ?

Sakai, on voit bien qu’il est complètement cramé en ce moment

« L’attaquant aujourd’hui, ça va à peu près parce que tu as Benedetto qui joue et retrouve un niveau acceptable. Mais ce manque, tu l’as payé en début de saison quand Benedetto était un fantôme et tu avais un jeu offensif complètement à la ramasse… Si tu avais eu un attaquant en forme qui prenait plus de place que Benedetto, ça t’aurait aidé en début de saison. Le latéral droit, t’es en train de le payer en ce moment. Avec la blessure d’Amavi, Nagatomo joue à gauche et ne peut pas suppléer Sakai à droite. Mais Sakai on voit bien qu’il est au bout de sa vie. Physiquement, il en peut plus, déjà qu’il est un peu moins bon depuis l’année dernière, il est en train de baisser un peu de niveau… Je pense qu’il pourrait garder un niveau acceptable pour la Ligue 1 si on pouvait le faire souffler. C’est pas le cas, il est obligé d’enchaîner et on voit bien qu’il est complètement cramé en ce moment. Si tu avais eu un latéral droit avec un autre profil, plus adroit en terme de centres, ça aurait été intéressant. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

