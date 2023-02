L’OM a gagné 2-1 contre le PSG et verra les quarts de finale de la coupe de France. Sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès (ancien journaliste Canal+) souligne la grande prestation de l’OM dans ce match par rapport à son adversaire.

Après la qualification de l’OM dans un Vélodrome en fusion, Pierre Ménès a débrieféce match sur sa chaine.

Bravo à Marseille qui devient malgré tout le grand favori de cette coupe de France

»C’était un grand match entre Marseille et le PSG avec un grand OM. Sur les trois derniers matchs l’OM a raté sa première mi-temps, mais ce soir c’était loin d’être le cas. Les marseillais ont fait une première mi-temps absolument éblouissante dans l’engagement, dans la disponibilité, dans l’utilisation de toutes les zones du terrain c’était vraiment parfait. Ils ont ouvert le score, à cause d’une faute de Ramos sur Under qui a permis à Alexis Sanchez de marquer sur pénalty. Après un tir sur le poteau de Neymar, les parisiens ont su égaliser sur leur seul corner de la première période avec une jolie tête de Ramos. En deuxième période les débats étaient un peu plus équilibrés, même si l’intensité était clairement marseillaise. Et sur une action un peu confuse, Malinovskyi d’une frappe surpuissante a donné la victoire à l’OM. Rongier, Veretout et à un degré moindre Guendouzi ont vraiment régné sur ce match. Bravo à Marseille qui devient malgré tout le grand favori de cette coupe de France. » Pierre Ménès – Source Pierrot le Foot (8/02/2023)

Coupe de France : « Un grand Classico, un grand OM et… un PSG inquiétant » Retour sur les sept premiers matchs des 8e de finale de la Coupe. https://t.co/TsfYoEebG7 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 9, 2023

On a vraiment progressé dans notre manière de défendre

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)