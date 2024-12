C’est confirmé pour Pogba ? Les résultat de la J15 et un départ confirmé au centre de formation… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi:

City abandonne la piste Pogba ?

L’Olympique de Marseille, souvent lié à Pogba ces dernières semaines, voit un grand nom apparaitre dans le dossier. En effet, Manchester City aurait exprimé son intérêt pour Paul Pogba, mais l’affaire pourrait être complexe à concrétiser puisque les Citizens auraient abandonné la piste.

Paul Pogba, libre de tout contrat depuis sa résiliation avec la Juventus, continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Suspendu jusqu’en mars 2025 pour un contrôle antidopage positif, le milieu de terrain français, champion du monde 2018, voit son nom circuler dans plusieurs clubs, et son avenir semble plus que jamais incertain.

Selon The Telegraph, Manchester City aurait manifesté un intérêt pour le joueur, avec Pep Guardiola qui apprécie particulièrement Pogba pour ses qualités techniques et son expérience au plus haut niveau. Cependant, cette piste pourrait se révéler complexe à concrétiser, même pour les Citizens. Le Daily Mirror explique dans un article ce lundi que les Sky Blues ont décidé de se retirer de ce potentiel dossier. Un concurrent en moins pour l’OM?

Dans cette dynamique, l’Olympique de Marseille, qui est lié à Pogba depuis plusieurs semaines, pourrait tirer son épingle du jeu. Bien que The Telegraph ne mentionne pas l’OM dans son article, la presse française évoque fréquemment un intérêt croissant de la part du club phocéen. L’OM pourrait représenter une destination attrayante pour Pogba, d’autant plus que le joueur semble vouloir retrouver un environnement plus familier après ses déboires à Turin et à Manchester.

À l’heure actuelle, Paul Pogba est toujours suspendu, ce qui complique encore davantage les négociations. Toutefois, dès sa levée de suspension en mars 2025, il pourrait être en mesure de revenir sur les terrains et de relancer sa carrière, avec plusieurs clubs en ligne de mire, dont Manchester City et l’OM, chacun avec des avantages et des obstacles à surmonter.

Les résultats complets de la 15e journée de Ligue 1

La 15e journée de Ligue 1 2024/2025 proposait plusieurs matchs intéressants, dont l’affiche entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille qui s’est joué ce samedi (0-0), et un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir.

Dans ce choc au sommet, ce sont les parisiens qui se sont imposés 3 à 1 grâce à des réalisations de Dembelé, Neves et Ramos. Un match qui a rapidement tourné à l’avantage des parisiens qui menaient déjà 2 buts à rien après 20 minutes. Les lyonnais ont ensuite réagi avec une magnifique réalisation de Mikautadze juste avant la mi-temps après laquelle le score ne bougera que pour voir les parisiens validé leurs trois points en fin de match. Une victoire précieuse pour les hommes de Luis Henrique qui prennent désormais 7 points d’avance sur les olympiens, second du classement.

Dans le match de 15h, les aiglons de Frank Haise n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face au MHSC de Jean–Louis Gasset qui revient à 4 points du 1er non relégable, Angers. Des angevins qui se sont justement inclinés (2-0) à domicile face aux rennais de Jorge Sampaoli qui signe sa seconde victoire sur le banc breton dans le 1er des trois matchs du multiplex de 17h. Dans les autres matchs, Strasbourg s’est facilement défait du HAC de Didier Digard (0-3) et les brestois ont fait de même en s’offrant une belle victoire (4-1) à domicile face aux canaris nantais.

Vendredi, c’était Toulouse qui avait ouvert le bal en accueillant l’AS St Étienne au stadium. Les joueurs de la ville rose ont encore un peu plus enfoncé les verts dans la crise avec une logique victoire 2-1. Un 10ème revers qui aura eu raison d’Olivier Dall’oglio, limogé par le club du Forez ce samedi.

Un samedi où nos olympiens ont fait match nul contres les dogues lillois (1-1) avant de voir l’AJ Auxerre et le RC Lens se séparer sur un score de parité 2-2, qui n’arrange aucune des deux équipes qui pouvaient toutes deux se replacer dans la course aux places européennes.

À 21h00, le Stade de Reims accueillait l’AS Monaco pour un match entre deux équipes assez offensives. Les Monégasques avaient l’occasion de reprendre la seconde place aux olympiens mais les hommes d’Adi Hutter n’ont pas réussi à se défaire des hommes de Luka Elsner avec un match nul et vierge 0-0.

Vendredi 13 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Toulouse FC – AS Saint-Étienne : 2-1

Samedi 14 décembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – LOSC Lille : 1-1

Samedi 14 décembre 2024 à 19h00 sur DAZN

AJ Auxerre – RC Lens : 2-2

Samedi 14 décembre 2024 à 21h00 sur DAZN

Stade de Reims – AS Monaco : 0-0

Dimanche 15 décembre 2024 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – OGC Nice : 2-2

Dimanche 15 décembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Angers SCO : 2-0

Stade Brestois 29 – FC Nantes : 4-1

Havre AC – RC Strasbourg Alsace : 0-3

Dimanche 15 décembre 2024 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais : 3-1

L’Olympique de Marseille tient à remercier Yann Danielou

L’Olympique de Marseille a annoncé la résiliation d’un commun accord du contrat de Yann Danielou, directeur de son centre de formation, dans le cadre d’une restructuration du secteur. Cette décision fait suite à la mise à pied de Marco Otero fin novembre et s’inscrit dans la volonté du club de renforcer et moderniser son infrastructure de formation pour mieux développer ses jeunes talents.

L’Olympique de Marseille a récemment annoncé dans un communiqué officiel la résiliation d’un commun accord du contrat de Yann Danielou, jusqu’alors Directeur du Centre de Formation du club. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de restructuration du centre de formation marseillais, qui suit la mise à pied de Marco Otero, directeur sportif du centre, intervenue le 25 novembre dernier, comme révélé par La Provence.

Le club phocéen a exprimé sa gratitude envers Yann Danielou, soulignant sa contribution au développement de l’académie et de ses jeunes talents. « L’Olympique de Marseille tient à remercier Yann Danielou pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué officiel. Bien que les raisons précises de cette séparation n’aient pas été détaillées, cette décision intervient dans un contexte où l’OM semble vouloir réorganiser son secteur de la formation.

Un virage dans la gestion du centre de formation

Le départ de Yann Danielou fait suite à des changements plus larges au sein du centre de formation, notamment après la mise à pied de Marco Otero fin novembre. Ce dernier avait pris en charge la direction du centre, mais des circonstances internes ont conduit à une révision de sa position. L’OM semble vouloir opérer un virage dans sa gestion de la formation des jeunes talents, un secteur clé pour l’avenir du club, à la recherche de nouvelles solutions pour optimiser le développement des joueurs et leur intégration dans le groupe professionnel.

Conclusion

La séparation avec Yann Danielou et la mise à pied de Marco Otero marquent un tournant dans la gestion du centre de formation de l’OM. Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de réorganisation du secteur…