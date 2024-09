« C’est l’année ou jamais pour l’OM ! »

Après un bon début de saison, installé à la seconde place, c’est l’année où l’OM peut prétendre au titre de champion. C’est ce que pense en tout cas Walid Acherchour et il l’a expliqué dans l’After Foot.

L’OM fait un très bon début de saison, et pour plusieurs raisons, Walid Acherchour pense que c’est l’année ou jamais pour que l’Olympique de Marseille aille chercher le titre de champion de France. Le chroniqueur sur RMC a donné ses raisons dans l’After Foot. « Il n’y a pas de coupe d’Europe pour l’Olympique de Marseille donc il y aura plus de temps pour préparer les matchs pour Roberto De Zerbi. De l’autre côté, y a une fenêtre du côté du PSG avec un effectif en quantité pas conséquent et en qualité aussi. Je trouve que par rapport aux années précédentes, sur le secteur individuel le PSG est en dessous. Que le Paris Saint-Germain a la ligue des champions avec une nouvelle formule, importante la nouvelle formule parce qu’elle te donne 2 matchs de plus voir 4 avec les 16èmes. »

💬 @walidacherchour : « Je pense sincèrement que si l’Olympique de Marseille veut se donner les moyens de gagner un titre de champion, c’est maintenant. Sans Coupe d’Europe et avec un PSG affaibli, c’est l’année ou jamais. » #RMClive pic.twitter.com/VwM5T9EqTy — After Foot RMC (@AfterRMC) September 12, 2024

« C’est l’année ou jamais »

Walid Acherchour poursuit, « les poursuivants aussi Lille, Monaco, Lyon qui vont sûrement se faire un long format européen. Lyon avec cette ligue Europa sans reverser de LDC peut prétendre à des choses intéressantes. Avec Greenwood qui sur le début de saison a une statistique par match, qui est décisif à tous les matchs et te rapproche de la victoire. Avec Roberto De Zerbi, avec la dynamique que peut installer un bon début de saison contrairement à celui de l’an dernier. Je pense sincèrement que si l’OM veut se donner les moyens de gagner un titre de champion, c’est cette année. Je pense que l’an prochain l’OM retrouvera l’Europe et je ne sais pas s’ils auront l’effectif pour jouer les deux tableaux, surtout s’ils vont en ligue des champions. Je pense que le projet Paris Saint-Germain sera encore plus fort que cette année. Donc sincèrement si l’OM veut gagner un titre de champion, c’est l’année ou jamais. »

A lire aussi : Ex OM : Visé par la justice, Djibril Cissé se défend !