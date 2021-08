C’EST UN AVERTISSEMENT !!!

Et voilààà ! On le pressentait. Il ne faut jamais jurer de rien en football.

On pensait au vu de la 1re mo-temps que nos olympiens boufferaient ces Girandouilles de Bordilles au bord du néant.

Les olympiens faisaient ce qu’il fallait pour trouver une solution en 1re mi-temps.

Les bordelais avaient dressé un bon vieux 5-4-1, c’était prévu et cela devrait arriver souvent.

Mais si les arbitres, sous les ordres de qui, il serait temps qu’on le sache, nous refusent les opportunités d’obtenir un pénalty mérité, après nous avoir refusé à Montpellier un but qu’ils accordent à d’autres, alors ça va plus.

Certes, l’OM grâce à un nouveau débordement fantastique de Konrad suivi d’un centre repris victorieusement par Ûnder, puis Payet dans un exercice qu’il affectionne, raid côté gauche, petit recentrage et frappe pied droit, avait fait ce qu’il fallait pour prendre une option sérieuse sur la victoire, malheureusement la pause a perturbé l’équipe.

Que s’est-il passé dans la tête de nos joueurs pour qu’ils relâchent ainsi au retour des vestiaires ?

Bordeaux semble être passé du 5-4-1 au 5-3-2 avec l’excellent Kembele. Mais surtout, nous avons semblé plus passifs, plus spectateurs et nos joueurs ont été punis cash.

Les bordelais sont revenus à 2-2 sans que nous ayons donné l’air de proprement nous révolter.

Mandanda dans ce naufrage a une part de responsabilité qu’on ne peut pas ignorer. Mais c’est vrai que nos adversaires semblent nous mettre à chaque fois des buts impossibles, c’est rageant.

Le message du football à cette équipe olympienne est invariable. Soyez à fond tout le match, sinon vous aurez des problèmes.

C’est terrible !

Pire que ça, nous perdons Ûnder pour une durée que nous ne connaissons pas encore mais je ne suis pas optimiste. Mollet, genou ou cheville ? Cela avait l’air sérieux.

Et puis Balerdi se fait sortir. Le rouge aurait pu être un jaune orange. Mais cela ne change rien. Je veux bien accepter la sanction mais à condition qu’en sens inverse il se passe la même chose, et là-dessus je suis sceptique.

Bref, attention ! Nos adversaires commencent à trouver des parades pour empêcher notre jeu, mais il fallait s’y attendre.

Ce qu’il m’apparait par contre important de corriger, c’est notre trop grande tendance à prendre des buts. Ce doit être possible, et la réussite insolente de nos adversaires devrait bien faiblir à un moment donné.

Les éclairs sur Marseille et la pluie après la chaleur des derniers jours sont un avertissement.

Attention, tout est fragile en football, il faut mettre du caractère et de la moelle sans relâche, de la 1re à la dernière minute. Ce sera toujours plus dur pour nous parce qu’on est l’OM. C’est notre destin, nous le savons et nous saurons un jour de nouveau le forcer.

C’était pas trop le soir de Luan Peres, auteur de petites fautes de passes. Pas celui de Mandanda non plus, qui n’a pas su être décisif.

Nous voilà déjà à devoir rattraper ces deux points perdus. À l’équipe de montrer du vrai caractère pour rebondir. Mais si les arbitres pouvaient nous arbitrer comme une équipe lambda, ce serait bien.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert