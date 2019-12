« C’est un joueur de classe Mondiale, il porte l’Olympique de Marseille »

Sur les ondes de RMC Sport, le consultant Jonatan MacHardy a évoqué la première partie de saison de Dimitri Payet. Il espère que le meneur de jeu marseillais conserve son niveau de jeu lors de la phase des matchs retour…

Dimitri Payet a réalisé une très bonne partie de saison avec l’Olympique de Marseille. Le meneur de jeu olympien a retrouvé son meilleur niveau notamment sur les deux derniers mois de compétition où il a été étincellent, permettant ainsi à Marseille de se hisser à la seconde place du classement. Le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy espère que le milieu offensif marseille conservera ce même niveau de jeu lors de la deuxième partie de saison.

Il y a eu un OM avec Payet et un OM sans Payet…

« J’espère qu’il ne va pas trop manger pendant les fêtes car quand il est dans cette forme-là c’est un joueur de classe mondiale. On va dire que je dis ça car je supporter de l’OM, mais pas du tout. Quand il est à ce niveau c’est un joueur « Ligue des champions ». Il porte l’Olympique de Marseille. On a bien vu la différence lorsqu’il était absent pendant sa suspension après le match contre Montpellier. Il y a eu un OM avec Payet, et un OM sans Payet… » Jonatan MacHardy – Source RMC Sport