L’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison en Ligue 1 avec cinq victoires et un nul en six journées. Parmi les victimes des hommes de Tudor, le Clermont Foot 63, vaincu un à zéro mercredi au Vélodrome…

Les hommes de Pascal Gastien étaient venus s’imposer à Marseille la saison passée. Ils se sont inclinés en 2022/23. Pour le capitaine de Clermont, Florent Ogier, l’OM est plus difficile à manœuvrer aujourd’hui.

« Ça me paraît plus dangereux. L’année dernière quand on était venus ici, j’ai trouvé qu’on avait affaire à un jeu de possession… je n’ai pas envie de dire stérile, mais moins incisif dans les trente derniers mètres. Ils sont toujours capables de garder la balle, mais ils ont désormais un style de jeu plus percutant, plus saignant que l’année dernière. » Florent Ogier – Source : So Foot

pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne à Auxerre

Retrouvez ci-dessous la réaction d’Igor Tudor après la victoire de l’OM hier après-midi à Auxerre, deux buts à zéro.

« C’est bien parce qu’on a gagné c’est le plus important à la fin. C’est le match le plus difficile dans une série de trois. mentalement il fallait beaucoup d’humilité. Ça n’a pas été facile pour nous, notre pressing n’a pas toujours été bon mais finalement on mérite cette victoire. C’était le premier match de Kaboré, Mbemba était un peu fatigué et sur certains coups on était en retard. Mais ce qui est important c’est d’avoir été compact. Ce n’était pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne ici. » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)