Cet ancien attaquant formé à l’OM élu meilleur joueur étranger de son championnat !

L’ancien attaquant de l’OM, issu du centre de formation olympien, Billel Omrani a été récompensé de sa belle saison avec le CFR Cluj. Le joueur de 26 ans a été élu meilleur joueur du championnat roumain…

Billel Omrani a été élu hier soir meilleur joueur étranger de #Liga1🇷🇴, devant ses coéquipiers du CFR Cluj Arlauskis et Camora. pic.twitter.com/fvFLrduK0w — Parlons Foot (@parlonsfoot) December 18, 2019

JE N’AI PAS ENVIE D’ACCUSER QUELQU’UN… – OMRANI

« Je suis heureux d’avoir été formé là-bas. Je ne regrette rien de tout ce qui s’est passé. Quand Bielsa est venu, il s’est passé des choses merveilleuses pour moi. J’ai fait plusieurs entrées, j’ai marqué un but en Ligue 1. Puis Bielsa est parti, il a été remplacé par Michel. J’ai été écarté de tout. Je n’ai pas envie d’en parler. Je n’ai pas envie d’accuser quelqu’un. Je l’ai vraiment mal vécu. Je me suis dit que ce n’est pas en France que je vais rebondir. Beaucoup de personnes parlaient mal de moi. J’ai rebondi en Roumanie et je suis le plus heureux car je joue et on me fait confiance. J’ai envie de dire merci aux personnes qui m’ont fait du mal car grâce à elles, je suis une autre personne. » Billel Omrani – Source : La Gazette du Fennec / mai 2018