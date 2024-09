Cet ancien coach olympien croit au titre de l’OM !

À égalité avec le PSG et l’AS Monaco au bout de 5 journées, l’OM est annoncé dans la course au titre. Elie Baup pense que le championnat peut se disputer pour l’OM.

Premier ex-aequo avec le PSG et Monaco, l’OM est bien placé dans la course au titre. Dans La Provence, Elie Baup s’est exprimé concernant les chances des Marseillais de remporter le titre cette saison. « Le championnat a besoin d’un OM compétitif et concurrentiel face au PSG, c’est important pour les droits TV et tout ça. Monaco est là aussi, mais quand tu dis Marseille, il faut que le club soit tout en haut. Après, il n’y a eu que 5 journées, il ne faut pas s’enflammer. Mais De Zerbi a l’avantage de ne pas avoir de coupe d’Europe. C’est surtout par rapport au travail et à la préparation de l’adversaire, ça te permet tactiquement de prévoir x situations du match à venir, comme contre Lyon, des remplacements, des coups durs. (…) L’étude de l’adversaire est très forte, et le temps permet de le faire infuser dans le cerveau des joueurs. », a déclaré l’ancien coach de l’OM.

