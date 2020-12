Cet ancien du PSG s’inquiète pour l’OM…

L’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 face à Rems samedi dernier. L’OM va se déplacer à Angers ce mercredi dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Sur La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo s’est dit préoccupé par la forme actuelle de l’OM…

L’équipe dirigée par André Villas-Boas doit absolument retrouver le chemin de la victoire, pour recoller à Lille (1e), Lyon (2e) et le PSG (3e), qui ont respectivement 5, 5 et 4 points d’avance sur l’OM (4e). Après deux rencontres sans victoire et le match nul face à Reims, Florian Thauvin n’avait pas mâché ses mots au micro de Jean Charles De Bono en direct sur Téléfoot. Pour Jérôme Alonzo, le nouveau coup d’arrêt de l’OM face à Reims ce samedi pourrait coûter cher dans les prochaines semaines…

Angers arrive et ce n’est jamais facile — jérôme alonzo

« C’est une semaine qui peut compter. A Rennes, ça se goupille mal. Ce n’était pas souvent le cas. Souvent en championnat, ça se goupillait bien. Est-ce que là ça tourne un peu ? Après, il y a ce match extrêmement moyen contre Reims, qui peut se finir autrement. C’est un très mauvais résultat. Angers arrive et ce n’est jamais facile, donc c’est une semaine qui peut compter. » Jérôme Alonzo – L’Equipe : Source (22/12/2020)