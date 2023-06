Cet ancien gardien de Marcelino prévient les joueurs de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marcelino va arriver à Marseille vendredi accompagné de son staff et prendra les rênes de sa première séance d’entrainement lundi prochain. Dans La Provence, l’ancien gardien de Valenciennes Bertrand Laquait est revenu en détail sur les méthodes de l’espagnol qu’il a connu à Huelva en 2006.

Si on connait peu Marcelino García Toral en France, on a le droit à une pluie de témoignages sur celui qui va prendre le banc de l’OM la semaine prochaine. De quoi se faire une idée claire de la méthode Marcelino avant même de l’avoir vu au bord des pelouses de Ligue 1. Dans un entretien avec La Provence hier, Bertrand Laquait est revenu sur son expérience sous les ordres de l’asturien, qu’il considère comme « quelqu’un d’humainement exceptionnel ». « […] il a toujours été très proche de ses joueurs, à la fois sur le terrain et dans le quotidien. Quand je m’installais, il me demandait où j’en étais, si j’avais trouvé une maison. Et ça a duré tout le long de mon séjour là-bas. », se souvient le gardien de but passé par Evian, Valenciennes et Nancy.

Marcelino aime ses joueurs

Celui qui a pris sa retraite sportive en 2015 se rappelle d’un entraineur qui impliquait tous les joueurs, sans différence entre titulaires et remplaçants : « Il aime ses joueurs. Il sait mettre les barrières, mais il montre qu’il a besoin de tout le monde.[…] Parfois, il y a des états d’âme, il y a tout ce qu’on veut, mais il intéressait tout le monde. »

Sur ses méthodes d’entrainements, Laquait confirme toute la rigueur de Marcelino décrite également par ceux qui l’ont connu. « C’est d’une exigence au millimètre. Je me souviens d’entraînements, de séances tactiques, où il fallait que ce soit réglé comme du papier à musique. On travaillait avec beaucoup d’intensité mais pas forcément sur une longueur d’entraînement très longue. C’est aussi la culture espagnole, le tiki-taka, des petits jeux très intensifs dans des petits espaces. Tout ce qu’on faisait, c’était à fond. »

Rigueur et intensité donc, reflétées dans son souhait de garder les joueurs à un certain niveau physique, un aspect qui a fait beaucoup réagir sur la Canebière, où certains devront se mettre au niveau rapidement. « Il mettait en garde au niveau de la qualité de jeu, de la prestation. À Huelva, je me souviens qu’il y avait des amendes. » confirme Bertrand Laquait avant de poursuivre : « Il ne laisse jamais rien au hasard, ce que ce soit dans la nutrition, dans l’analyse vidéo, dans la préparation des matches, dans la tactique ».

Les joueurs vont courir, ils n’auront pas le choix

En match, les préceptes de Marcelino reposent sur une grande intensité et des transitions très rapides. « Il demande beaucoup dans le replacement défensif aux joueurs de côté. Ce n’est pas forcément un bloc bas avec du contre, c’est un bloc compact mais qui va aller très vite vers l’avant« , explique celui qui a disputé 9 matchs de Liga sous les ordres de l’espagnol.

« On ne défendait pas dans nos 18 mètres. Le repère, c’était le milieu de terrain et il fallait que les deux extérieurs s’y replacent. Dès qu’on récupérait le ballon, il fallait que ça aille très très vite », décrit l’homme de 46 ans qui s’est reconverti en entraineur chez les jeunes d’Evian. « C’est un jeu de transition très rapide. […]il peut donner un jeu alléchant, attrayant, de percussion, dans l’intensité. Il y aura de l’impact, du pressing, les joueurs vont courir, ils n’auront pas le choix« , conclut il.