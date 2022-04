Cet ancien joueur du PSG trouve l’OM « bien au-dessus de beaucoup d’équipes »

L’OM est deuxième de Ligue 1 avec 3 points d’avance sur Rennes et 5 sur Nice et Strasbourg. Malgré un calendrier compliqué, Jérôme Rothen voit l’OM garder cette seconde place synonyme de qualification en Ligue des champions.

Je vois l’OM supérieur à Nice, à Strasbourg et à Rennes — Rothen

« Il y a encore 24 points à prendre et l’OM n’a que trois points d’avance sur le deuxième et cinq points seulement sur le quatrième. Cela reste donc assez serré, surtout qu’il y a des confrontations loin d’être évidentes, surtout à l’extérieur. Ils vont avoir un match au Parc des Princes, c’est toujours particulier, même si le PSG sera déjà champion. Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi un déplacement à Rennes à deux journées de la fin, cela pourrait être un match capital. Si on me demande : est-ce que le podium peut échapper à l’OM, j’ai envie de répondre non. Je trouve que Marseille est bien au-dessus de beaucoup d’équipes avec lesquelles il bataille. Je les vois supérieur à Nice, à Strasbourg et à Rennes » Jérôme Rothen – source : RMC (04/04/2022)

Je veux me qualifier pour la Ligue des Champions — Sampaoli

« Je dis toujours au président et au propriétaire qu’il faut être à la hauteur de Marseille. Avec toute la passion et l’espoir qu’il y a ici, Marseille a besoin d’un titre (…) Je veux me qualifier pour la Ligue des Champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Pour ça, j’ai besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe ». Jorge Sampaoli – source : Canal Football Club (03/04/2022)

Une sortie médiatique qui a pour but d’inciter le propriétaire Frank Mccourt à investir encore plus massivement lors des prochains mercato. Pourtant en proie à certaines difficultés financières, l’américain devra donc remettre la main à la poche pour satisfaire son entraineur. Une idée qu’approuve Karim Zéribi, invité du FCM lors de l’émission de ce lundi. Pour le spécialiste média, cette stratégie d’investissement pourrait permettre à Frank Mccourt de revendre le club à un prix encore plus élevé et récupérer une réelle plus value !

C’est là que McCourt vendra cher et gros – Zéribi

« Si il veut vendre et bien vendre, je pense qu’à un moment il faut qu’il nous emmène un peu au summum. C’est là qu’il vendra cher et gros, qu’il pourra récupérer au delà de sa manne. Donc il y a un pari , risqué mais quand tu as investis 450 millions, est ce que tu le fais ce pari ou tu joues petit bras ? Il est obligé de faire ce pari et c’est le lot de tous les grands chefs d’entreprise, des grands managers de faire des paris sur les investissements ! » Karim Zéribi – source : FCM (04/04/2022)