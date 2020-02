Cet ancien joueur sous Bielsa explique pourquoi ça n’a pas marché pour lui à l’OM…

Recruté par l’OM sous Marcelo Bielsa, Abdelaziz Barrada ne s’est jamais imposé à Marseille. Deux saisons moyennes et un départ à Dubai. Alors que le milieu de terrain fait un retour en France en National 2, il s’est confié à RMC.

A 30 ans, Abdelaziz Barrada a décidé de se rapprocher de sa famille et s’est engagé avec l’US Lusitanos Saint-Maur en National 2. Il revient sur son passage à l’OM entre 2014 et 2016…

Jouer à l’Olympique de Marseille, ça ne se refuse pas — Barrada

« Ce n’est pas donné à tout le monde de jouer à l’OM. C’est un des plus grands clubs en France. Etre sous les ordres de Marcelo Bielsa, c’était une opportunité unique. J’ai accepté tout de suite. Jouer à l’Olympique de Marseille, ça ne se refuse pas. C’était une très belle expérience. On a fait une excellente première année. On était premier jusqu’au mois de décembre. Malheureusement, on a chuté un peu dans la 2e partie de saison. On a fini 4e. Avec la concurrence, Bielsa a dû faire des choix. Il y avait Dimitri Payet qui était excellent. Il y avait Thauvin. C’est un champion du monde. Il y avait André-Pierre Gignac qui plantait à chaque match. Il faut respecter les choix du coach. C’est ce que je faisais. » Abdelaziz Barrada – source : RMC