Cet ancien Parisien rêve de voir l’OM balayer les stars du PSG !

L’OM est dans une très belle forme avant d’affronter le PSG ce dimanche dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Les Marseillais vont affronter des Parisiens en froid avec leur public…

Le CUP a décidé de manifester son mécontentement face à l’énième humiliation subie par le PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid. Les Ultras n’encourageront pas les coéquipiers de Lionel Messi…

Pour Lionel Charbonnier, la victoire de l’OM enverrait un message fort à la direction Qatari :

Cette saison est morte, il n’y a plus de pardon– Charbonnier

« Cette saison est totalement ratée pour le PSG. Le PSG a un budget totalement démesuré par rapport à l’OM. Maintenant, la pilule ne passe plus. Elle ne passe plus auprès des supporters du PSG. Cette saison est morte, il n’y a plus de pardon, il n’y a plus de tout cela. Je pense que ce match est important sur trois points : une victoire donnerait une vraie bouffée d’air à l’OM, sur un plan comptable, mais surtout sur le plan émotionnel. Face à des braqueurs, des joueurs qui sont des voleurs, qui ont braqué aussi l’âme de ce club, les espoirs de ses supporters, l’OM, avec son jeu, son amour et sa grinta, peut avoir tous les français derrière eux. » Lionel Charbonnier— Source: RMC (16/04/22)

Eric Di Meco s’est exprimé avant le match de l’Olympique de Marseille face au PSG :

Pas les Marseillais qui ont le plus à faire– Di Meco

« Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu’il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu’il y a peut-être un coup à jouer au Parc. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui a des individualités aussi fortes et notamment Mbappé, tu es obligé d’être sur la réserve. Mais j’ai l’impression que ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre. Ils ont un petit matelas sur les poursuivants et j’ai l’impression que c’est le match qui peut permettre aux Parisiens de finir correctement la saison. Parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien. J’aimerais être dans la position des joueurs de l’OM. Ils n’ont pas une grosse pression. L’effectif est bon et solide en ce moment, le collectif est fort. L’entraîneur progresse aussi à l’OM. » Eric Di Meco— Source: RMC (15/04/22)