Cet ancien serial buteur de l’OM ne s’identifie pas au style de jeu actuel…

Il avait été décisif dans la remontée de l’OM en première division, il est aujourd’hui consultant sur la radio Talk Sport, Tony Cascarino s’est confié à la Provence…

Arrivé en provenance de Chelsea en 1994, Cascarino avait enchainé les buts en Ligue 2 sous le maillot de l’OM. L’ancien joueur d’1m90 regrette le manque d’allant offensif proposé par cet OM version 2020…

l’OM est résumé dans sa devise « Droit au but » et devrait toujours s’y conformer — Cascarino

« J’ai vu les meilleurs moments d’OM – Manchester City. On sait bien que City évolue à un niveau totalement différent de celui de l’OM mais j’ai du mal à voir jouer l’équipe marseillaise, parce que je ne l’identifie qu’à un certain style de jeu : courageux. Je déteste le fait que trop d’entraîneurs font jouer un foot tactique, appris dans les manuels. Pour moi, , sans montrer trop de respect à qui que ce soit en France, y compris le PSG. Oui, ils ont tout l’argent, les meilleurs joueurs, mais il manque cet état d’esprit à l’OM depuis deux décennies. (…) La Ligue 1 est ennuyeuse parce que trop tactique. La plupart des entraîneurs ont le même style, alors, à l’arrivée, les meilleurs restent les meilleurs. J’ai vu Nice l’autre soir et je me suis demandé si quelqu’un cherchait à faire autre chose que de la possession et de la contre-attaque. Moi, j’espère toujours voir un style différent comme c’est le cas en Allemagne. Le Bayern a les meilleurs joueurs mais Dortmund joue. Quand l’OM était compétitif en Europe, tout le monde craignait cette équipe dangereuse, imprévisible, capable de battre Milan, ça me manque. »

Tony Cascarino – source : La Provence (16/11/2020)

La vie des ex – Tony Cascarino : « L’OM devrait respecter le Droit au but » ➡️ https://t.co/LeWfefEKVp#OM #TeamOM pic.twitter.com/35wzhwEuae — La Provence OM (@OMLaProvence) November 16, 2020





Le chiffre : 31

C’est le nombre de buts que Tony Cascarino avait marqué en Ligue 2 lors de la saison 1994/1995 avec l’OM. Il en marquera 30 la saison suivante mais sera mis de côté après la montée en Ligue 1 du club olympien…