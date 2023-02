Cet attaquant conseillé par Papin, c’est confirmé pour Mbappé et Longoria explique son mercato… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : L’attaquant conseillé par Papin, Mbappé c’est confirmé et Longoria explique son mercato…

Papin a conseillé Koita, mais…

Avec le départ de Bamba Dieng vers Lorient et l’échec du dossier Moffi, l’OM devait trouver un attaquant cet hiver. Selon l’Equipe, « Jean-Pierre Papin, désormais conseiller du président de l’Olympique Marseille, a alerté Pablo Longoria sur la possibilité de faire venir Sekou Koita. » L’international malien est suivi par l’ancien attaquant depuis longtemps, le joueur de 23 ans évolue au Red Bull Salzbourg.

Le quotidien sportif précise que Longoria été emballé par l’idée, car il connait son profil. Mais le président de l’OM avait des doutes sur l’état physique de Koita, en effet ce dernier a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en fin d’année 2021. Longoria voulait un joueur tout de suite à 100% et n’a donc pas exploré cette piste.

Finalement l’OM a opté pour l’attaquant portugais Vitinha. Selon RMC, « le montant du transfert se situe à 32 millions d’euros, bonus inclus, soit légèrement au-dessus de la clause libératoire de Vitinha à Braga. En récupérant plus que les 30M€ de la clause, Braga est satisfait. » De plus, le club portugais récupérera aussi 10% d’une revente du joueur, mais ce n’est pas tout… Braga disposerait même d’une option de rachat réservée d’un montant de 60M€ !

Vitinha a un profil très Premier League

Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment. Malgré la difficulté du dossier, Pablo Longoria a réussi son coup !

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)

Mbappé forfait face à l’OM !

L’Olympique de Marseille va recevoir le PSG à deux reprises lors de ce mois de février 2023. Kylian Mbappé ne sera pas de la partie pour la première rencontre en Coupe de France !

C’est un énorme coup dur qui vient de tomber pour le PSG ! Avant de venir au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé est sorti sur blessure ce mercredi soir lors de son match face à Montpellier. L’attaquant français souffrirait d’une lésion à la cuisse d’après Olivier Tallaron. Il pourrait être de retour pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions le 14 février soit une dizaine de jours avant le déplacement à Marseille pour le Clasico en Ligue 1 !

#PSG #Mbappe souffre d’une lésion à la cuisse . Forfait pour Toulouse , Marseille et Monaco. Mince espoir du @PSG_inside pour le match face au Bayern @CanalplusFoot @KMbappe — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) February 2, 2023

Quand Stéphane Guy compare les choix de Tudor avec ceux de Galtier !

🗣️💬 Stéphane Guy : « Il y a un joueur exclu, il laisse les trois. Tudor qui sort Guendouzi, un joueur hype de l’OM (contre Monaco) pour remettre son équipe en route. Est-ce que Galtier a la liberté de faire ça ? » pic.twitter.com/O0XXciDleO — After Foot RMC (@AfterRMC) January 29, 2023

»Galtier est prisonnier de ce trio (Messi, Neymar, Mbappé), il est obligé de mettre les trois. Même s’il y a un jour exclu il laisse les trois. Ces gars là sont intouchables. Regarde ce que fait Tudor hier. Est ce que Galtier peut faire ça à Paris ? Je ne crois pas. Tudor sort quand même Guendouzi, qui est le joueur un peu hype de l’OM, qui n’était pas bon dans ce match, contre Monaco. A la mi-temps c’est au revoir monsieur. Il fait ses 5 changements. Il remet son équipe en route. » Stéphane Guy – Source : After Foot RMC (28/01/2023)

Longoria explique sa stratégie et sa relation avec McCourt

Après les présentations d’Ounahi et Vitinha, Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato. Le président a expliqué sa stratégie, le rôle de McCourt ou encore pourquoi l’OM a misé autant d’argent sur l’attaquant portugais…

#Longoria : « Dans le cas d’Ounahi et Vitinha, il faut prendre en compte la volonté du joueur. Quand un joueur veut venir dans le club, tu es en position de force. Dans notre cas, on avait une stratégie avec Ribalta d’attendre la fin du mercato pour Ounahi » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2023

#Longoria : « J’ai expliqué à McCourt toutes les stratégies. Il a été un support sur tous les projets. On a communiqué avec transparence. Depuis le premier jour où on a expliqué notre projet, il était très content et à l’aise avec cette idée » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2023

On avait une stratégie avec Ribalta d’attendre la fin du mercato pour Ounahi

« Le calcul du prix d’un transfert est plus complexe que la somme. On fait du football avec nos moyens. On a joué avec la trésorerie, le salaire des joueurs, l’échelonnement… On voulait stabiliser les caisses et renforcer l’effectif. On doit prendre en considération le fait qu’il y a beaucoup de jeunes qui coûtent très cher. Les prix montent de plus en plus. Dans le marché des jeunes attaquants, on parler de chiffres très importants. Dans le cas d’Ounahi et Vitinha, il faut prendre en compte la volonté du joueur. Quand un joueur veut venir dans le club, tu es en position de force. Dans notre cas, on avait une stratégie avec Ribalta d’attendre la fin du mercato pour Ounahi. McCourt? On discutait toutes les semaines avec le conseil de surveillance pour expliquer les différents dossiers. La communication entre nous est très fluide. C’est bien d’avoir le support de notre propriétaire. J’ai expliqué à McCourt toutes les stratégies. Il a été un support sur tous les projets. On a communiqué avec transparence. Depuis le premier jour où on a expliqué notre projet, il était très content et à l’aise avec cette idée. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (02/02/2023)