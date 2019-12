Cet énorme flop « attristé » par son expérience à l’OM (qui « a mal fini », selon lui…)

Dan un entretien accordé au magazine So Foot, l’ancien défenseur de la Juventus, prêté à l’OM en 2015, Paolo De Ceglie est revenu sur son passage complètement raté à Marseille.

Le prêt de Paolo De Ceglie à l’OM lors de la saison 2015-2016 aura été un énorme flop. Au cours d’une interview accordée à So Foot, ce dernier est revenu sur l’échec de son séjour à Marseille sous l’ère Michel :



À la fin, mon expérience a mal fini –Paolo De Ceglie

« Ce n’était pas lié à l’entraîneur, selon moi. Michel m’a fait jouer quelques matchs durant la première partie de saison, comme n’importe quel coach qui fait des choix finalement. La vérité, c’est que nous ne faisions pas une bonne saison et que le club voulait aussi faire jouer davantage ses jeunes que les joueurs prêtés. (…) À la fin, mon expérience a mal fini en général et ça m’a attristé. J’aurais aimé finir la saison comme je l’avais commencée. » Paolo De Ceglie – Source : So Foot