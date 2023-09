Cet ex OM et légende du football africain est mort

L’ancien international malien Salif Keita est décédé, hier, à 76 ans. Passé par Saint-Etienne et l’OM dans les années 70, il est connu pour être le premier joueur africain à avoir remporté le ballon d’or africain en 1970.

Salif Keita est mort, hier, à l’âge de 76 ans, dans sa ville natale de Bamako, des suites de complications respiratoires. L’ancien attaquant Malien a commencé sa carrière dans son pays natal. Il y évolue de 1963 à 1967 et remporte trois coupes du Mali en 1964, 1966 et 1967. Keita découvre l’Europe en rejoignant Saint-Etienne en 1967. Avec les verts, le Malien joue 185 matchs, toutes compétitions confondues entre 1967 et 1972 et inscrit 142 buts. Il remporte trois fois d’affilé le championnat de 1968 à 1970, ainsi que deux coupes de France en 1968 et 1970. Avec ce doublé coupe-championnat de 1968, il est élu meilleur joueur étranger du championnat cette année là. Il rejoint l’OM en 1972, où il ne reste qu’une seule saison. Il a poursuivit sa carrière à Valence, au Sporting Portugal et aux Etats-Unis.

Une légende du football Malien et Africain

Salif Keita a disputé 477 matchs en club, toutes compétitions confondues, entre 1963 et 1980 et a marqué 263 buts. Il faut rajouter ses 28 sélections et 13 buts avec le Mali. Même s’il ne remporte pas de titre avec son pays, l’attaquant a disputé la finale des jeux africains de 1965 et la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 1972. En 1970, il devient et restera à jamais le premier à avoir remporté le ballon d’or africain. Keita fut également président de la Fédération malienne de football entre 2005 et 2009.