Cet ex-parisien explique ce qu’il aime à Marseille qu’il ne retrouvait pas à Paris…

Serge Aurier aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille puisqu’il était désiré par Marcelo Bielsa en 2014. Il a finalement choisi le Paris Saint-Germain…

Dans la capitale, l’arrière droit n’aura pas vraiment marqué les esprits. Il a par contre défrayé la chronique en qualifiant notamment son entraîneur Laurent Blanc de « guez. » Désormais joueur de Tottenham, l’international ivoirien explique ce qu’il apprécie à Marseille, la ville et sa relation avec le club. Même si son affirmation sur les maillots du PSG à Marseille semble (malheureusement) bien erronée…

à Marseille, et c’est ce que j’aime bien là-bas, tu ne verras pas de maillots de Paris

« Après, depuis que je suis ici, ça m’est arrivé de faire des mauvais matches, mais on me parle foot. Les gens sont vraiment fans. En France, à Marseille, et c’est ce que j’aime bien là-bas, tu ne verras pas de maillots de Paris. Ils sont fiers. Mais à Paris, combien de gens je vois avec le maillot de Marseille (Il sourit) ? En France, il y a très peu de personnes qui sont fiers de supporter une équipe. Ce n’est pas la même passion. Ici, quand on perd et qu’on va saluer les supporters, ils ne vont pas te faire de doigt d’honneur. Ils vont t’applaudir parce qu’on a perdu, certes, mais tu as donné le meilleur. »

Serge Aurier – Source : France Football