Cet homme fort de l’OM de Sampaoli l’avoue : « c’est un rêve de gamin qui vient de se réaliser! »

Appelé à plusieurs reprises sans jouer, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi a cette fois joué ses premières minutes avec le maillot de l’Equipe de France. Le joueur prêté à l’OM par Arsenal était ravi après le match en Finlande.

Il a remplacé Griezmann à la 67e minute, lui offrant ses premières minutes en Equipe de France. Après le match, reporté 2-0 par les hommes de Didier Deschamps, Guendouzi s’est exprimé au micro de l’Equipe.

Les premières minutes, c’est toujours un moment spécial — Guendouzi

«Une fierté, une très grande fierté, parce que c’est un rêve de gamin qui vient de se réaliser aujourd’hui. Depuis tout jeune, c’est le Graal d’être en équipe de France et c’était un objectif qui était dans ma tête. Aujourd’hui, j’ai réussi à disputer mes premières minutes et j’espère que ce seront les premières d’une longue série. Je vais continuer à travailler pour ça. Ce soir, c’est une grande fierté, je remercie toutes les personnes qui m’ont poussées depuis que j’ai commencé le football. Mais aussi l’équipe, l’entraîneur, tout le staff qui m’ont donné cette chance ce soir… J’avais à cœur de jouer, ça fait pas mal de rassemblements maintenant que j’ai fait en équipe de France. Les premières minutes, c’est toujours un moment spécial, une immense fierté et c’est un travail depuis longtemps. Mais comme j’ai dit, ce n’est que le début et j’espère disputer un nombre de matches avec l’équipe.» Matteo Guendouzi – source : L’Equipe (16/10/2021)

🚨 La France conclut l’année 2021 par une victoire en Finlande (2-0) ! 🗣️ »C’est un rêve de gamin qui vient de se réaliser. » Au micro de @LatourBertrand, Mattéo Guendouzi a réagi à sa première sélection avec les Bleus 🇫🇷⚽️#FINFRA #EDS pic.twitter.com/xS4fBhNROQ — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 16, 2021

Qualification pour la prochaine du Coupe du Monde et ma première cape avec les Bleus 🇫🇷 Un souvenir à jamais gravé @equipedefrance 🙏🏻 Tellement fier de porter ce maillot Bleu 🔵🔵 Allez @equipedefrance pic.twitter.com/XHGlReMQnO — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) November 16, 2021

Avant la réception du Kazakhstan au Parc des Princes, le milieu de terrain de l’OM a eu une petite phrase, devenue rapidement polémique : « J’aurais préféré jouer au Stade de France, le Parc des Princes c’est le stade du PSG« .

Une déclaration que Raymond Domenech n’a pas laissé passer.

Guendouzi n’a pas pris la dimension de ce qu’est l’équipe de France — Raymond Domenech

« Il n’a pas pris la dimension de ce qu’est l’équipe de France. Avec ce qu’il vient de faire là, pour ceux qui n’y ont pas pensé et qui vont prendre place dans la tribune Auteuil du Parc des Princes samedi, il va se faire allumer et se faire cibler. S’il l’a dit sciemment, c’est de la personnalité. Sinon, c’est encore une communication royale. Mais du côté marseillais, ils lui vont faire une statue. Il revendique son côté marseillais alors qu’il est en équipe de France » Raymond Domenech — Source : La Chaîne L’Équipe (13/11/21)