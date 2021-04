CET OM DÉLORIENTE… [Thierry B Audibert]

Voilà vé, une victoire bizarre pour l’OM, assez peu méritée, mais que nous prendrons avec plaisir, ne nous gênons pas non plus.



Un OM apathique en première puis des montagnes russes en deuxième.



Nuls en première mi-temps



2e minute Gueye prend une semelle. « Le lorientais joue le ballon » dit Éric Carrière. Non, désolé… il ne joue pas le ballon.



Grosse possession marseillaise sans aucun danger. Un coup-franc à la 16e tiré par Thauvin repris de la tête par Balerdi au-dessus.



18ème Lorient ouvre le score, belle ouverture sur Moffi qui a fait un très bel appel, Mandanda est mal placé. Il aurait été plus avancé, il pouvait couper cette attaque. C’était la 1re véritable incursion des merlus dans le camp marseillais.



24e Faute inutile de Balerdi sur Laurienté à la limite des 18m. Le coup-franc ne donne rien.



38e Milik glisse une super balle à Lirola dans la surface, l’espagnol tente un crochet qui fait trois kilomètres et perd bêtement le ballon.

39e Nouvelle faute de Balerdi qui ne s’imposait pas, et il prend le jaune.



On reste sur ce score de 0-1 à la mi-temps. On reste confondus devant l’inanité de la formation marseillaise qui n’a absolument rien tenté malgré l’ouverture du score adverse.



Des renversements en 2e



Surprise à la reprise (ça rime !), Sampaoli sort Perrin, fait reculer Kamara et envoie Luis Henrique. De nombreux supporters, moi aussi, auraient sorti Cuisance… on croise les doigts pour que le coach olympien ait raison à la fin…



52e Grosse occasion pour Milik qui voit un ballon lui revenir dessus aux six-mètres, mais il frappe sur le gardien.



53e L’égalisation olympienne. Longue balle en profondeur de Kamara pour Milik qui avait fait un appel, le polonais remet de la tête sur Payet qui claque de volée un bolide qui va au fond. Magnifique !



56e L’OM prend l’avantage. La balle va de Payet à Milik puis Thauvin qui décale Lirola dans le trou et l’espagnol met au fond. Après le ralenti, un plan du réalisateur sur Perrin, triste de sa sortie, me fait mal au cœur.



60e Frappe de Milik détournée alors qu’elle partait au fond.



61e Milik encore qui réussit à contrôler un ballon aérien et frappe en pivôt… au-dessus.



62e Magnifique occasion pour Payet qui feinte la frappe et crochète mais se fait reprendre. En 1re intention ça passait.



Il faudrait faire le break… attention.



64e Grosse frappe d’un lorientais. Mandanda intervient.



69e Égalisation lorientaise, toujours Moffi parti dans le dos de la défense qui ouvre bien son pied gauche. C’est Thauvin qui donne bêtement à l’adversaire au départ.



73e Super contre lorientais, Moffi pour Laurienté (ça rime !), ce dernier se recentre et frappe pied droit, Mandanda détourne.



76e Moffi met encore le feu en cassant les reins de Balerdi. Heureusement que cette attaque finit mal pour Lorient.



L’OM déloriente



Cette égalisation des merlus donnent l’impression d’avoir coupé les jambes des olympiens qui semblent résolus à ne pouvoir faire mieux. Les lorientais sentent de plus en plus qu’il y a un coup à jouer.



Le nul va tenir jusqu’à la fin ? Noooon, Lirola aux 18 mètres frappe du droit, croisé, ça rentre. Ouf !



L’OM a démarré ce match en 2e mi-temps. Pire que ça, après avoir redressé la situation et alors qu’ils étaient sur un temps fort, ils se sont encore laissés surprendre sur le même type de situation. Balle en profondeur ou dans le trou, appel à la limite du hors-jeu.



Lorient méritait mieux qu’une défaite. Je n’ai absolument pas compris l’apparente gestion de leur énergie par les marseillais. Mais il est clair que le message délivré par Sampaoli en conf’ de presse sur le peu d’importance du classement pour lui sur cette fin de saison doit jouer dans les têtes.



Match bizarre. Nous attendions mieux. Pas de progrès par rapport aux deux matchs précédents et il faut croire que cet OM est en roue libre, sans mauvaise volonté apparente. Il y a du sérieux mais beaucoup trop peu de conviction. Cet OM déloriente un peu…



Milik et Lirola sont à ressortir. Kamara et Gueye aussi, mais ce sont des habitués.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert