Cette révélation de la Ligue 1 le confesse : « C’est impossible de dénigrer l’OM »

Mohamed Simakan est l’une des révélations de la saison en Ligue 1. Si le jeune défenseur est bien né à Marseille, c’est avec Strasbourg qu’il brille…

S’il est aujourd’hui sous le feu des projecteurs, le Marseillais a dû passer par plusieurs étapes difficiles dans sa carrière.

« L’OM, ça a été un coup de foudre »

« Dans ma cité, il y avait un stade en bas, mes frères jouaient, j’ai grandi avec un ballon dans les pieds. L’OM, je l’ai suivi d’abord à la télé, mon père était fan. On se rassemblait tous dans un petit snack pour regarder les matches. Je me suis mis à kiffer ce club, la ferveur, ces joueurs qui se battaient pour le maillot, comme Mamadou Niang. Ça a été un coup de foudre. Quand on m’a proposé d’intégrer l’OM, ça a été extraordinaire. J’y au vécu des moments incroyables, c’est impossible de dénigrer ce club qui m’a fait grandir. (Pourquoi être parti en 2015 ?) Le contrat fait un peu partie des causes. À ce moment-là, tu penses plus à profiter, à être heureux, qu’à être pro. C’était une période où j’avais du mal à retrouver mes repères dans le foot, je perdais du plaisir et mes parents le voyaient. On a préféré aller voir ailleurs. »

Mohamed Simakan – Source : L’Équipe