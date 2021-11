Cette statistique où l’OM est dernier de Ligue 1

La fougue offensive de l’Olympique de Marseille du début de saison est bien lointaine. La folie, que mettait l’équipe, dans les matchs n’est pas retrouvée depuis quelques semaines maintenant. Un panne qui fait de l’OM, la pire équipe au niveau du ratio de tirs cadrés…

Avec seulement 28,6 % de tirs cadrés, l’Olympique de Marseille est la pire équipe du championnat de France, dans ce domaine. Une statistique qui montre la difficulté des Marseillais à marquer des buts en ce moment, et de son attaquant Arek Milik en panne de confiance. Le Polonais a inscrit seulement deux réalisations depuis son retour, dont un pénalty, ce dimanche face à Metz (0-0) sa performance a été catastrophique.

🥅 L’#OM possède le pire ratio de tirs cadrés de @Ligue1UberEats (28.6% soit 44 sur les 154 tentés), très loin derrière Lyon, premier en la matière (40.2%).#StatsOMP #TeamOM https://t.co/CbSaBnYj1g — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) November 7, 2021

Pierre Ménès se pose des questions sur Jorge Sampaoli et fait un constat accablant sur Gerson :

Gerson, au-delà du méconnaissable– Ménès

« Mais ce dimanche a commencé par une bien triste prestation de Marseille, qui peut s’estimer heureux d’avoir obtenu le match nul au vélodrome contre Metz. Si Payet a touché la barre, Delaine a frappé deux fois sur le poteau et par précipitation, les Lorrains ont loupé de grosses occases. Le jeu marseillais est toujours aussi flou mais cette fois, les joueurs semblent perdus et surtout, à bout de souffle sur le plan physique. La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » Pierre Ménès– Source: Pierrot le Foot (08/11/21)

Si Genesio se prénommait Jorge, tout le monde crierait au génie

« Si Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie. En ce moment, la fameuse méthode Sampaoli se résume à Dimitri Payet. Milik peut aussi mettre un but de temps en temps. Avec moins de déchets techniques, Metz pouvait repartir avec les 3 pts, même à 10 vs 11. L’OM a concède bcp trop de situations nettes. L’OM c’est sympa mais ça commence à s’essouffler. Payet ne peut pas tout faire… » Nabil Djellit— Source: Twitter (07/11/21)