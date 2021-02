Cette statistique (pire en Europe) dont l’OM se passerait bien

Lors de match nul concédé face à Nantes samedi (1-1), Hiroki Sakai a été expulsé en toute fin de rencontre. Après ce carton rouge, l’Olympique de Marseille demeure l’équipe totalisant le plus d’expulsion dans les 5 plus grands championnats…

Ce samedi lors de la 26e journée de Ligue 1, Hiroki Sakai a reçu un carton rouge direct, le premier de sa carrière face aux Nantais. Il est devenu le huitième joueur marseillais de la saison à recevoir un carton rouge, ce qui fait de l’OM le plus gros total en Europe.

Nasser Larguet regrette cette stat

« C’est vrai que Hiroki ne fait pas quelque chose de volontaire puisque le joueur vient de derrière et lui veut dégager. Malheureusement le pied est très haut et c’est répréhensible d’un carton. Ce n’est pas un fait violent, c’est tout simplement un fait de jeu qui fait que l’arbitre a pris sa responsabilité en l’expulsant. Sur ce fait-là Sakai mérite le carton rouge parce que c’est en plein visage du joueur mais ce n’est pas intentionnel. C’est embêtant car je crois que l’on est en tête des cartons. C’est frustrant pour nos joueurs et pour nous par rapport à l’équilibre de l’équipe. Il faut continuer à travailler car d’autres joueurs vont prendre le relais. » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (20/02/2021)