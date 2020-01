Chambrage, photo de groupe et sourires… Les joueurs de l’OM exultent après la victoire à Rennes !

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais. Les meilleurs réactions des joueurs sur les réseaux sociaux…

L’OM a ouvert le bal 2020 de la Ligue 1 en se déplaçant en Rennes ce vendredi soir pour la 20e journée du championnat. Après s’être livré une bataille féroce pendant près de 80min, Kevin Strootman délivre les Marseillais du match nul en trouvant les filets d’une volée du gauche. L’international néerlandais qui venait de rentrer en jeu permet à l’OM de prendre trois points lors de cette rencontre.

Sur les réseaux sociaux, le buteur du soir a partagé la photo de groupe qui a fait le tour sur les comptes des joueurs. On y voit tous les Marseillais, sourires jusqu’aux oreilles. Le coach, André Villas-Boas ne fait pas exception a la règle et est également présent sur ce cliché qui en dit long sur l’ambiance qui règne au sein du club.

Ancien joueur du FC Nantes, club rival du Stade Rennais, Valentin Rongier n’a pas hésité à mettre son petit grain de sel sur Twitter… Un petit chambrage qui amuse Marseillais et Canaris sur les réseaux sociaux.

ON VIENT, ON GAGNE, ET ON S’EN VA 🤭 @OM_Officiel Sans rancune @staderennais 🥴

— Valentin Rongier (@Valrongier28) January 10, 2020