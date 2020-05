Champion d’Europe, international allemand mais pourtant : « Le Vélodrome, vraiment magique » !

« Je me suis dit que la meilleure personne qui puisse me donner les clés pour faire travailler Papin, qui puisse avoir un effet positif sur lui, c’était Klaus Allofs. (…) Et il m’a dit ‘j’ai déjà marqué beaucoup de buts dans ma carrière, je n’ai pas besoin d’en marquer beaucoup plus, mais je vais l’aider à marquer plus de buts’. Et bien dans les matches, Allofs aurait pu marquer une tonne de buts mais il a préféré faire marquer une tonne de buts à Papin. A l’entraînement, dans certaines situations il lui disait de couper. Il lui expliquait qu’il avait fait la différence avec le dernier défenseur à fond, mais qu’il allait se retrouver face au gardien. C’est une deuxième action qui commence et elle ne doit pas être dans le même rythme que la première. Il faut être Klaus Allofs pour le savoir. Si Allofs ne me renvoie rien, je sais que je ne peux rien apporter à Papin. Je lui ai demandé s’il était capable de le faire passer à Papin, non pas le mardi et le mercredi quand c’est facile, mais pendant le match. Il suffit qu’une seule fois ça se produise pour que ça mémorise Papin. Et après Papin n’allait que dans les bons coups. »– Source : FCM