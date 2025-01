Changement d’entraîneur à Rennes : quel impact pour le mercato de l’OM ?

Le Stade Rennais est sur le point de se séparer de Jorge Sampaoli après une série de mauvais résultats, seulement deux mois et demi après son arrivée en remplacement de Julien Stéphan. Cette décision peut-elle avoir des répercussions sur les négociations en cours entre l’OM et Rennes, notamment dans les dossiers de Amine Gouiri et de Lilian Brassier.

Le départ de Sampaoli ouvre la voie à un changement d’entraîneur, Habib Beye va de l’équipe rennaise (il est arrivé ce jeudi en Bretagne). Ce changement pourrait influencer l’attitude des dirigeants rennais envers les discussions avec l’OM. Le club marseillais est actuellement en pourparlers avec Rennes pour l’achat de l’attaquant Gouiri, ainsi que pour la vente de Lilian Brassier, défenseur prêté par Brest, qui pourrait rejoindre Rennes de manière permanente. Le futur entraîneur de Rennes, Beye, pourrait jouer un rôle crucial dans ces décisions, en ajustant potentiellement les priorités du club en fonction de sa vision tactique.

Habib Beye peut-il bloquer Gouiri ou refuser Brassier ?

Il est intéressant de noter que Beye faisait déjà partie des options envisagées par les dirigeants de Rennes à plusieurs reprises, y compris après le départ de Julien Stéphan en novembre 2023. Ainsi, cette transition à la tête de l’équipe pourrait redéfinir les stratégies de recrutement et de vente, et par conséquent impacter directement le marché des transferts de l’OM. Cependant, la direction incarné par Arnaud Pouille et Frederic Massara semblent faire ses propres choix…