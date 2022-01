L’OM maitrise et prend une petite marge face à l’US Chauvigny en 16e de finale de Coupe de France. Après le but de Milik, Under termine une belle action, bien servi par Gerson parti en profondeur et trouvé par Saliba. Le brésilien d’un petit exter’ sert parfaitement l’international turc. 0-2, 41′.