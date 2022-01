Chauvigny – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Limoges pour affronter Chauvigny ce soir à 21h à l’occasion des 16e de finale de la Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Chauvigny aura lieu à 21h au Parc des Sports de Beaublanc à Limoges. Le match sera retransmis sur Eurosport 2.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Caprice

Milieux :

Kamara, Sciortino, Gerson, Guendouzi, Bertelli

Attaquants :

Luis Henrique, Harit, Under, Milik, Payet

P.Lopez

Saliba Balerdi PeresKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Henrique

Milik

Ce match se jouera au Parc des Sports de Beaublanc à Limoges (Capacité : 13 182 places).

L’arbitre désigné pour ce Chauvigny – OM ce dimanche est monsieur Jérôme Brisard qui officiera sur le terrain, assisté de Benjamin Pages et Alexis Auger. Arnaud Baert sera le quatrième arbitre.

Prévision météo à Limoges à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. Quant à Valentin Rongier, il ne s’est pas entraîné hier (jeudi) et aujourd’hui (vendredi), il est touché au pied, il est revenu de vacances ainsi. Son état ne s’est pas amélioré ces dernières heures. On va attendre de voir s’il se sent mieux ce week-end. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (31/12/21)