Mercato OM : Clauss explique pour quoi il a refusé un gros club européen !

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Jonathan Clauss explique pouyrquoi il n’a pas rejoint les Blues cet été. Il revient aussi sur son ascension en Équipe de France et sur la possibilité de jouer la Coupe du Monde 2022.

Cet été, l’OM a réalisé un gros coup sur le marché des transferts en recrutant Jonathan Clauss. Auteur d’une très bonne saison avec le RC Lens, le défenseur de 29 a donné sa préférence à Marseille alors que plusieurs grosses écuries européennes avaient manifesté leurs intérêt. C’est notamment le cas de Chelsea qui a tenté de convaincre Clauss de rallier Londres. Les Blues étaient prêts à offrir 12 millions pour s’attacher les services du joueur. Interrogé par Infosport +, l’ancien lensois a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre l’OM plutôt que Chelsea. Il est aussi revenu sur sa convocation en équipe de France pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations. S’il n’a pas eu énormément de temps de jeu lors des deux derniers rassemblements, le latéral de l’OM devrait débuter le match contre l’Autriche ce jeudi. Il explique vouloir continuer sa progression en bleu et se laisse le droit de rêver à sa première Coupe du Monde en novembre prochain.

« Je ne voulais pas signer à Chelsea pour me dire que j’ai signer à Chelsea. C’était avant tout dans une continuité de temps de jeu et de découverte de la Ligue des Champions. Marseille a coché toutes les cases que je recherchais. (…) C’est une fierté. Il y a de la continuité, c’est le troisième rassemblement consécutif auquel je participe, c’est ça qui est important. Je n’ai jamais participé à une compétition de ce niveau. Je ne peux pas m’attendre à quelque chose, c’est impossible. C’est tout nouveau. » Jonathan Clauss – Source : Infosport + (22/09/2022)

🗣 « C’est tout nouveau » Jonathan Clauss pourrait vivre sa première Coupe du Monde en novembre prochain#EDF #WorldCup2022 pic.twitter.com/YhmRFpIiuY — INFOSPORT+ (@infosportplus) September 21, 2022

« Clauss ? Déjà un taulier de l’équipe »

» Je ne pensais pas qu’il était de cette dimension là, mais celui qui me bluffe le plus, c’est Jonathan Clauss. Lorsqu’il a été appelé par Deschamps en équipe de France, je me suis dit que c’était un cadeau pour sa belle saison avec Lens. Aujourd’hui, s’il continue comme ça, il sera le titulaire à la Coupe du Monde. Le système de Tudor lui convient bien. C’est un très bon joueur, il se montre décisif. C’est un impact player, un des tauliers de cette équipe. On aurait pu imaginer que passer de Lens à Marseille, ça allait être un peu compliqué pour lui mais il s’est très bien adapté au contexte marseillais. » Stéphane Guy – Source : After Foot (29/08/2022)