OM – Chroniques de Mars – Nouvelle mission : retrouver « el arco rival » !

Notre histoire commence... et bien encore une fois dès l'arrivée de Sampaoli à Marseille. Mars 2021, donc.

Mais elle commence à m'inquiéter seulement ces dernières semaines parce qu'avant ça, j'avais pleine confiance dans le projet même après les défaites ou les erreurs individuelles de la part d'un joueur ou du coach. Mais là...

"El arco rival" est perdu de vue ! Merde, c'est quoi, "el arco rival" ? Ok, on rembobine.

Conférence de presse de présentation de Jorge Sampaoli, mars 2021, le nouvel entraîneur promet : "una manera de jugar, que está más vinculada con el arco rival que con el propio." Ha alors, ça, ça plait à l'auteur de ces lignes, Bielsiste de base mal dégrossi. Déjà c'est en espagnol avec l'accent argentin, option tatouage. +1. +1. Puis surtout le contenu que je traduirais, avec ma licence "espagnol option mochileros", par "une manière de jouer qui pense plus aux cages adverses qu'aux siennes." "El arco rival", ce sont les "cages adverses". C'est le football pour gagner, pas pour ne pas perdre et puis on voit après. Sauf que depuis quelques semaines, l'OM, c'est 4 buts en 6 rencontres mais surtout une sale impression de calcul et de crainte sur ce qui peut arriver à notre "arco propio"...