Clap de fin pour Rudi Garcia… Fabrizio Romano annonce un ancien de l’OM pour le remplacer !

Arrivé à Naples pour remplacer Luciano Spalletti, Rudi Garcia était déjà proche de se faire limoger, cette fois cela devrait être effectif ce lundi. Le technicien français pourrait être remplacé par un ancien coach de l’OM.

Après du mieux dans les résultats, Naples vient de passer une mauvaise semaine. Après un match nul 1-1 concédé face à l’Union Berlin en Ligue des champions, les Napolitains ont chuté ce dimanche à domicile face au 19e de Serie A, Empoli. Cette troisième défaite de la saison va être fatale à Rudi Garcia, qui était déjà sur la sellette depuis déjà plusieurs semaines. Le président Aurelio De Laurentiis a décidé de limoger le technicien français selon plusieurs médias italiens ! Plusieurs noms pour lui succéder sont évoqués, Fabio Cannavaro mais aussi Igor Tudor sont annoncés !

Selon Fabrizio Romano, « Naples a décidé de choisir Igor Tudor comme candidat préféré pour le rôle d’entraîneur-chef. Des discussions auront lieu aujourd’hui afin de discuter du contrat, du salaire et plus de détails. Tudor parlera au président De Laurentiis afin de le faire sceller. »

🚨🔵 Napoli have decided to proceed with Igor Tudor as fav candidate for head coach role. Talks will take place today in order to discuss contract, salary and more details.

Tudor will speak to president De Laurentiis in order to get it sealed. pic.twitter.com/456VLfmmp3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023