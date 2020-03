Classement flatteur, chance, Vélodrome… Emmanuel Petit très inquiet pour la fin de saison de l’OM

L’ancien international français Emmanuel Petit a évoqué la nouvelle contre performance de l’OM ce week end face à Amiens (2-2) au stade vélodrome. Il se dit inquiet pour la fin de saison du club marseillais.

L’OM ne compte désormais plus que six et sept points d’avances sur Rennes et Lille dans la course à la Ligue des Champions à dix journées de la fin du championnat. Pour l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de l’AS Monaco, Emmanuel Petit, il y a de quoi être inquiet pour l’équipe d’André Villas-Boas alors que le sprint final est lancé :



Ils seront européens en fin de saison mais pas sur que ce soit en Ligue des champions

A lire aussi : Coronavirus : La série A et toutes les compétitions sportives annulées en Italie !

« Je suis inquiet et je trouve que le classement est flatteur pour l’OM. Contrairement à leur concurrents, l’OM n’avait pas de coupe d’Europe et un calendrier largement prenable. Je ne suis pas convaincu par le contenu. Ils s’en sortent avec beaucoup de chance contre de Lille, ou contre Toulouse. Si tu veux conserver ta seconde place il faut être intraitable à domicile et ils ne le sont pas. Ils seront européens en fin de saison mais pas sur que ce soit en Ligue des champions… » Emmanuel Petit – Source : RMC Sport