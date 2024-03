Classico OM vs PSG : quelles sont vont les cotes ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce dimanche, le 31 mars prochain, le Paris Saint-Germain se déplace à Marseille pour y affronter l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Quelles sont les cotes concernant ce match ?

Au total, l’OM et le PSG se sont affrontés 106 fois toutes compétitions confondues. Voici le bilan de toutes ces oppositions en Ligue 1 : 32 victoires pour l’OM, 20 matches nuls et 36 victoires pour Paris. La dernière victoire de l’OM remonte à la saison dernière en Coupe de France, lors des 8 derniers matches c’est la seule pour un nul et 6 défaites. L’OM s’est relancé à la suite à l’arrivée de Jean Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso. Alors quelles sont les meilleures cotes avant ce Classico ?

3.2 la côte pour la victoire de l’OM !

Sur le site de PARIONS SPORT, la victoire de l’OM est de 3,20 tandis que la côte pour une victoire de Paris SG est de 2,05. La côte pour un match nul est de 3,80. Les paris et les côtes à examiner pour le match entre Marseille et Paris SG incluent plusieurs catégories intéressantes. Tout d’abord, pour l’équipe qui marque le premier but, les cotes sont de 2 pour Marseille et de 1,63 pour Paris SG, avec une option peu probable de « Pas de but » à 15. En ce qui concerne les scores exacts, quelques options notables incluent une victoire de Marseille 2-1 à 9,70, un match nul 1-1 à 6,30 ou 2-2 à 10,50, et pour Paris SG, une victoire 0-1 à 8,8 ou 1-2 à 7,60.

La catégorie « Double chance » offre des paris comme Marseille/Nul à 1,63, Nul/Paris SG à 1,31 et Marseille/Paris SG à 1,24, permettant aux parieurs de couvrir plusieurs issues possibles. Enfin, les paris sur le total de buts marqués dans le match, avec des options comme « Plus de 0.5 but » à 1,02 et « Moins de 0.5 but » à 10, montrent une grande variété de scénarios envisagés, allant jusqu’à « Plus de 5.5 buts » à 6,50 et « Moins de 5.5 buts » à 1,06, indiquant les différentes attentes sur l’issue du match.

toutes les cotes en ligne pour OM PSG

Je ne connais pas encore le Vélodrome. Il y a l’air d’y avoir une ambiance très intense

Présent sur Twitch, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique avait évoqué cette rencontre, il a hâte d’être au stade Vélodrome. «Je ne connais pas encore le Vélodrome. Il y a l’air d’y avoir une ambiance très intense. J’espère que ça sera un grand match de football mais ça sera compliqué. Pour ce que cela représente pour Marseille et pour nos supporters, j’espère que ça sera un bon match.»

Le onze probable de l’OM

Lopez, Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin, Kondogbia, Onana, Veretout, Ndiaye, Harit, Aubameyang

Le onze probable du PSG

Donnaruma, Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembélé, Mbappé, Ramos

Les joueurs blessés et suspendus

Côté OM, Samuel Gigot reste incertain pour ce match suite à sa blessure à l’épaule, Bilal Nadir, Amir Murillo, Bamo Meité et Valentin Rongier sont forfaits. A noter que Garcia, Gueye et Sarr se sont blessés avec leur sélection. Concernant le PSG, Marquinhos, Asensio, Kurzawa et Škriniar sont blessés. Bradley Barcola sera lui absent suite à sa blessure avec l’équipe de France espoirs…