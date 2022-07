Clauss a tranché, nouvelle déclaration sur la vente, Deulofeu de nouveau pisté? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Clauss a tranché, nouvelle déclaration sur la vente, Deulofeu de nouveau pisté?

Mercato OM : Longoria insiste pour cet attaquant espagnol ?

Comme beaucoup de clubs, le mercato de l’OM est assez terne pour le moment. Pablo Longoria doit faire avec un marché avec des tarifs élevés mais aussi avec les envies de son nouveau coach. Pour autant, le président de l’OM serait toujours très intéressé par Gerard Deulofeu.

Gerard Deulofeu est annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs années. L’ailier espagnol de 28 ans est courtisé par Villarreal mais selon Marca, « l’Olympique de Marseille est l’un de ceux qui presse le plus pour s’offrir le joueur de l’ Udinese. Le club français a besoin de renforcer son attaque pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ils ont déjà contacté le footballeur et il faut attendre pour savoir si les négociations aboutissent. » Deulofeu aurait aussi une option du côté du FC Séville. Pour rappel, Deulofeu a marqué 13 buts et donné 5 passes décisives la saison dernière en Serie A (34 matches).

Gerard Deulofeu est tombé d’accord pour quitter son club après deux saisons, son agent Albert Botines avait confié au Corriere dello Sport, que le Napoli était le club le mieux placé. Mais ça c’était avant…

Naples est une excellente alternative pour Delofeu

« Les deux parties sont ouvertes à la recherche d’un transfert, le club pense également que c’est le bon moment, c’est pourquoi ils aimeraient tout conclure dans cette fenêtre du marché du football (…) Naples est une excellente alternative pour lui. C’est un grand club qui jouera la Ligue des champions et c’est certainement l’une des meilleures options. Nous verrons comment le marché du football évolue dans les semaines à venir pour voir ce qui se passe.» Albert Botines – source : Corrier Dello Sport (12/06/2022)

Mercato OM : Clauss a tranché ? Seconde offre de Longoria à venir ?

Depuis plusieurs mois, le nom de Jonathan Clauss est cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. Longoria avance sur le dossier et devrait formuler une seconde offre, Lens pourrait le lâcher en dessous des 15M€ évoqués hier…

L’OM vise Jonathan Clauss pour disposer ‘un piston parfait dans le système de Tudor. L’Equipe expliquait hier soir que les dirigeants marseillais avaient « formulé une première offre de 5 M€, assortie d’un bonus d’un million supplémentaire, et leurs homologues lensois l’ont immédiatement rejetée. »

10M€ pour convaincre Lens ?

Lens ne veut pas brader son international français et en attend au moins 10M€. L’OM devrait faire une seconde offre. Longoria estime que son profil correspond au besoin et aurait convaincu le latéral de 29 ans. Le quotidien sportif précise que « Clauss est plutôt emballé à l’idée de pouvoir rejoindre Marseille, avec la perspective de disputer la Ligue des champions. (…) L’OM et l’entourage de Clauss seraient proches d’un accord de principe sur les contours d’un futur contrat. »

Jonathan Clauss (Lens) veut rejoindre l’OM au mercato La première offre de Marseille pour recruter le latéral Jonathan Clauss a été rejetée par Lens, vendredi. Mais l’international aimerait bien rejoindre la Canebière https://t.co/WZ2GwaDhN8 pic.twitter.com/L1O8Kvolgt — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 13, 2022



« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)

Vente OM : « Derrière des intermédiaires… on se rend compte qu’il n’y a rien »

Le feuilleton de la Vente OM agite l’actualité de l’OM depuis plus d’un an et demi. Alexandre Jacquin, chef adjoint des sports de La Provence, estime qu’il y a des approches mais que les offres sont insuffisantes pour McCourt qui ne veut pas vendre à ces prix…

Franck McCourt va-t-il vendre l’OM ? Pour Alexandre Jacquin, l’actionnaire majoritaire américain n’est pas dans cette optique surtout avec le manque de sérieux des prétendants au rachat du club…

Des investisseurs intéressés il y en a mais 90% d’entre eux n’ont pas la surface suffisante pour racheter l’OM

« Si c’est pour que Franck McCourt reste et fasse vivoter le club autant le mettre en vente. Ce n’est pas le cas, l’OM n’est pas en vente. Des investisseurs intéressés il y en a mais 90% d’entre eux n’ont pas la surface suffisante pour racheter l’OM car ce sont souvent des intermédiaires qui arrivent, qui contactent tel ou tel journaliste en disant l’OM va être racheté. En fait, on cherche un peu derrière et on se rend compte qu’il n’y a rien. (…) Beaucoup de gens se sont fait avoir comme Mourad Boudjellal. » Alexandre Jacquin – source : La Provence (13/07/2022)

Franck McCourt va-t-il vendre l’#OM ? La perspective d’un propriétaire du club plus ambitieux fait fantasmer bien des supporters pic.twitter.com/fKqTyvdcrw — La Provence OM (@OMLaProvence) July 13, 2022



L’Olympique de Marseille aurait bien reçu des offres de rachat de la part de repreneurs. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste de RMC Florent Gautreau… D’après ses informations, des membres de CVC Capital Partners qui ont récemment investi dans la Ligue 1.

« Je ne veux pas alimenter les fantasmes sur les repreneurs de l’OM mais j’ai eu certaines informations qui me disent que les gens de CVC ont eu la confirmation qu’il y a eu des offres importantes pour la reprise de l’OM… Et le fait de continuer avec McCourt leur aurait déplu. En gros, il y aurait un manque d’ambition… Le repreneur serait beaucoup plus puissant que McCourt. Au moment des négociations avec CVC, c’était aussi un argument… Ils sont persuadés, et à juste titre, que le concurrent numéro 1 à faire gonfler en terme d’investisseurs, c’est l’OM. Ils ne sont pas convaincu à 100% que McCourt soit « suffisant » pour ça » Florent Gautreau – Source : RMC (04/07/22)