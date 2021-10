L’Olympique de Marseille a ouvert la marque face à Clermont à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, grâce à un très joli but de Cengiz Ünder. Lancé dans la profondeur côté droit par Guendouzi l’international Turc fixe et enroule du gauche, dans le petit filet opposé sur la droite de Desmas (25e,0-1). Un but à voir en images ci-dessous :