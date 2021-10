Clermont – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont pour y affronter les joueurs de Pascal Gastien dans le cadre du match de la 12e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont aura lieu à 20h45 à Clermont. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi, Lirola

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi,

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Ünder, Milik, Payet

Clermont Foot

Gardiens :

Desmas, Djoco

Défenseurs :

Hountondji, Billong, Nsimba, Mendy, Zedadka, Ogier, Seidu

Milieux :

Khaoui, Berthomier, Iglesias, Abdul Samed, Busquets

Attaquants :

OM :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Kamara, Gueye, Guendouzi, Under, Gerson, Payet – Milik

Clermont Foot :

Desmas – Zedadka, Hountondji, Ogier, Nsimba – Iglesias, Abdul Samed – Dossou, Berthomier, Rashani – Hamel

Ce match se jouera au Stade Gabriel Montpied (Capacité : 11 980 places).

L’arbitre désigné pour Clermont – OM ce dimanche est monsieur Benoît Millot qui officiera au centre, assisté de Aurélien Drouet et de Guillaume Debart à la touche. Alexandre Perreau Niel sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Hamid Guenaoui et Mehdi Rahmouni

Prévision météo à Clermont à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On s’attend toujours à plus, mais on vient d’affronter des adversaires très forts. C’était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l’autre sens. Mais c’est vrai qu’on espère au plus vite retrouver la victoire. (… ) On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu’on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche. » Jorge Sampaoli – Conférence de presse (29/10/2021)