Clermont OM (Ligue 1) : Quelle heure, quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont ce samedi soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

Après deux victoires face au Chakhtar Donetsk et Montpellier, l‘OM espère confirmer face à Clermont lanterne rouge, match comptant pour la 24e journée de Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Jean Louis Gasset ne veut pas penser au match de Ligue Europa face à Villarreal et veut être concentré sur ce déplacement en Auvergne. « Il faut aller étape par étape. Demain, je demande confirmation du contenu des deux premiers matchs. Il ne faut pas commencer à regarder le classement. On se focalise uniquement sur le match de Clermont. C’est un groupe avec lequel il faut aller doucement. J’ai demandé un peu plus dans l’investissement et dans la technique. On va mettre un cran en plus à l’extérieur. On a fait deux bons résultats chez nous. Il faut aller à l’extérieur. On regarde pas notre classement. L’objectif est de réalisé une bonne fin de saison. »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Clermont OM ?

L’OM affronte Clermont ce samedi soir 02 mars 2024. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+ Sport 360 ou DAZN.

Comment voir Clermont OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement à Canal+. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Canal.

Retour au 3-5-2 avec Meité ?

Lopez – Clauss, Meïté, Mbemba, Balerdi, Merlin – Kondogbia, Ounahi (ou Veretout), Harit – Aubameyang, Ndiaye (ou Moumbagna)

#Gasset: « Pour l’instant, je me sens bien à Marseille. Il y a beaucoup de travail. Il y avait deux matchs en quatre jours. Il fallait faire dans l’urgence. Je vois la confiance et les sourires revenir. Je dis aux joueurs qu’il faut continuer et rester en mode commando. » #CF63OM… pic.twitter.com/rl1BVu7fDy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 1, 2024